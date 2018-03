La provincia di Torino a Fa' la cosa giusta! 2018

Traffico rallentato - incidenti a catena e treni in tilt a causa del ghiaccio in tutta la provincia di Torino : Strade ghiacciate e in alcuni casi ancora piene di neve in diversi comuni della provincia di Torino, con incidenti a catena, e ancora disagi alla circolazione ferroviaria a causa delle temperature ...

Torino - l'allarme della Cassazione : 'In provincia avanza la 'ndrangheta' : In provincia di Torino nuove cosche di 'ndrangheta potrebbero essersi formate sulle ceneri di quelle smantellate dalle inchieste Minotauro e Colpo di Coda. È quanto si ricava da una sentenza della ...

Panificio da incubo in provincia di Torino. Parassiti nella farina : nei guai in sette : sette persone sono finite nei guai in provincia di Torino , per numerose irregolarità accertate dai Nas nel loro Panificio industriale. I militari dell'arma, assieme ai colleghi del nucleo ispettorato ...

C’è stato un incendio al tetto della Sacra di San Michele - importante abbazia in provincia di Torino : Mercoledì sera si è sviluppato un incendio al tetto della Sacra di San Michele, un’importante abbazia della provincia di Torino, costruita su una rocca all’imbocco della val Susa. Non ci sono ancora stime sulla gravità dei danni, né sulle cause The post C’è stato un incendio al tetto della Sacra di San Michele, importante abbazia in provincia di Torino appeared first on Il Post.

VinciCasa : la 59esima casa va in provincia di Torino : Nel concorso numero 15 del Vincicasa è stata assegnata la 59esima casa, centrata in provincia di Torino la fortuna cinquina. Il Vincicasa premia San Maurizio Canavese, in provincia di Torino: nell’estrazione di lunedì 15 gennaio è stato centrato un altro “5”, che segna la 59esima vincita nella storia del gioco. La giocata fortunata è stata piazzata nel punto vendita Sisal […]

Maltempo Torino : riaperta la strada provinciale del Sestriere : E’ stata necessaria un’intera giornata di lavoro di uomini e mezzi del Servizio Viabilita’ della Citta’ Metropolitana di Torino per la riapertura del tratto tra Sestriere Colle e Sestriere Borgata della strada provinciale 23 del Sestriere, che e’ nuovamente transitabile da questa sera, mettendo cosi’ fine all’isolamento di Borgata. Il tratto della provinciale 23 che va da Cesana a Sestriere Colle – ...

È la sera della Lotteria Italia : due supervincitori in provincia di Torino. In diretta i tagliandi vincenti : Sono stati venduti in provincia di Torino due dei cinque premi di prima categoria della Lotteria Italia 2017 che valgono da 500mila euro a 5 milioni di euro: sono il tagliando serie D, numero 034660 venduto a Rosta e quello serie P numero 462926, venduto a Pinerolo. Gli altri tre sono il D 243750 (Roma), il Q 067777 (Anagni, Frosinone) e il P 245...