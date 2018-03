La Nazionale italiana ha vinto la prima medaglia alle Paralimpiadi di Pyeongchang

Lirfl (rugby a 13) : la Nazionale italiana in Sicilia? : D’aquila: Siamo arrivati fino alla semifinale Roma – Da nord a sud, l’Italia del rugby league è stata rappresentata in maniera ampia alle finali di... L'articolo Lirfl (rugby a 13): la nazionale italiana in Sicilia? proviene da Roma Daily News.

“È un problema dei familiari…”. Morte di Davide Astori : le parole choc. Il difensore della Nazionale italiana se ne è andato a soli 31 anni lasciando un vuoto. Ma quello che sta succedendo in queste fa restare senza fiato : Un dramma terribile, la Morte di Davide Astori è stata un vero choc. Il calciatore 31enne capitano della Fiorentina e difensore della Nazionale, è stato trovato morto questa mattina in un albergo di Udine (‘Là di Moret’) dove si trovava con la squadra per la partita di oggi contro la formazione friulana. Moltissimi i messaggi di solidarietà e di dispiacere, ma in questo grande cordoglio stanno facendo discutere le parole usate ...

Short track : la Nazionale italiana si ritrova a Courmayeur per puntare ai Mondiali di Montreal : Concluse le splendide Olimpiadi Invernali di Pyeonchang, nelle quali l’Italia dello Short track è tornata con ben tre medaglie (l’oro sui 500 e il bronzo nei 1000 conquistati da Arianna Fontana oltre all’argento della staffetta femminile), il gruppo azzurro allenato dal c.t. Kenan Gouadec si è ritrova da quest’oggi al centro tecnico federale di Courmayeur per preparare i Campionati Italiani Assoluti, programmati nel prossimo week-end in ...

Nazionale italiana 'Crazy for Football' - sabato le ultime selezioni : La prima edizione del campionato del mondo è stata giocata a Osaka nel 2015 e da quell'esperienza, il regista Volfango Di Biasi ha registrato 'Crazy for Football', un documentario che ha avuto un ...

E poi c’è Cattelan/ Video - Curling da ufficio : la Nazionale italiana contro la All Star Refugees di Pinerolo : A "E poi c’è Cattelan" si è svolta una partita di Curling da ufficio tra la Nazionale italiana e la All Star Refugees di Pinerolo, capitanata dal padrone di casa Alessandro Cattelan.(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 14:00:00 GMT)

Alassio sempre più capitale italiana e interNazionale delle bocce : Le tre manifestazioni saranno riprese da tv nazionali , per l'Europeo prevista anche la diretta della tv francese, e saranno trasmesse in diretta streaming. Attesi tantissimi appassionati da tutte le ...

Campionati del Mondo Maschili 2018 : le gare della Nazionale italiana in diretta su Rai 2 : Dopo gli eccellenti dati di ascolto durante i Giochi Olimpici e i Campionati Europei, continua la tradizione che vede gli Azzurri protagonisti sui canali generalisti della Rai. Le partite dei ragazzi ...

Trofeo Laigueglia 2018 : percorso impegnativo - la Nazionale italiana faro della corsa? : Domenica il Trofeo Laigueglia 2018 aprirà la stagione italiana del ciclismo su strada. Giunta all’edizione numero 55, la corsa ligure si presenta come affascinante grazie ad un percorso sempre molto interessante e in grado di consentire letture diverse alla gara, con più opzioni sullo svolgimento della competizione. IL percorso – Partenza proprio da Laigueglia, dove è posto anche il traguardo. Dopo una trentina di chilometri ...

Nazionale italiana - Costacurta : "Prossimo ct? Scelta fra sei o sette profili" : Il subcommissario della Figc presenta a Parma per la lezione d'apertura della ventiduesima edizione di "Master Sport 2018": "Di Biagio Scelta migliore in questo momento". Intanto si avvicina il ritorno di Balotelli

Educazione finanziaria : ecco la nuova 'Strategia Nazionale' italiana : All'interno del ministero dell'Economia viene istituito un "Comitato nazionale per la diffusione dell'Educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale", presieduto da Annamaria Lusardi e composto da 11 accademici o esperti ...

Luigi Di Biagio farà il traghettatore della Nazionale italiana di calcio : "Vediamo cosa succede nel prossimo mese, ma se Di Biagio vincesse 4-0 le prossime tre amichevoli, probabilmente bisognerebbe pensarci su e allora penseremo all'allenatore dell'Under 21. In questo momento Gigi deve considerarsi a tutti gli effetti l'allenatore dell'Under 21 e traghettatore della nazionale maggiore. L'urgenza sono queste prossime partite e dare un volto al futuro ct perché è una cosa importante". A confermarlo ...

Lutto nel mondo del calcio : addio ad Azeglio Vicini - ex CT della Nazionale Italiana : L'ex commissario Tecnico della Nazionale Italiana, Azeglio Vicini, è deceduto nella mattinata di oggi. Ha allenato l'Italia nel Mondiale del 1990 L'ex commissario tecnico della Nazionale Azeglio ...

