La mamma di Chiara Ferragni | Mia figlia l' ho costruita io Le ho insegnato il

(Di sabato 10 marzo 2018) "Ho dato alle mie figlie proprio ciò che non ho ricevuto io e che mi è mancato: la fiducia". In un'intervista a Libero, parla Marina Di Guardo,di. La donna è pronta a volare per Los Angeles, in occasione della nascita del nipote Leone, primogenito della fashion blogger e del rapper Fedez. Con il quotidiano la donna ha parlato del suo rapporto con le figlie. Del suo impegno per trasmettere loro fiducia in loro stesse e il valore della libertà, insegnamenti che sono mancati nella sua infanzia. Si legge su Libero :"La mia unica preoccupazione è che le mie bambine siano serene e felici di ciò che stanno facendo. Non ho mai dato troppo valore al denaro. Non è quello che darà la felicità. Però mi rassicura il fatto che tutte e tre abbiano scelto professioni che non le espongono al rischio di essere ...