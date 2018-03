La Guardia di Finanza di Bologna sequestra 5mila scarpe false | scoperti centri di

PERUGIA - A SCUOLA CON LA Guardia DI FINANZA : PERUGIA Oggi, presso l'Istituto Scolastico Assunta Pieralli del Comune di PERUGIA, si è tenuto un incontro delle Fiamme Gialle con gli studenti per parlare di cultura della legalità economica nell'...

Bergamo - Guardia di finanza arresta pluripregiudicato per associazione mafiosa : i militari del Comando Provinciale della guardia di finanza di Bergamo hanno arrestato a Romano di Lombardia , BG, , un pericoloso pluripregiudicato, già condannato per attività estorsive con l'...

A scuola con la Guardia di finanza - partita la sesta edizione del progetto 'Educazione alla legalità economica' : ... per evitare che la formazione possa risultare in parte astratta rispetto alle richieste del mondo del lavoro. In tal modo illustrando gli ambiti operativi della Guardia di finanza ci si prefigge di ...

Truffano anziani per centoventimila euro. Una donna - un avvocato e un pensionato scovati dalla Guardia di Finanza di Salerno : La Guardia di Finanza di Salerno ha scovato tre truffatori che avevano messo a segno almeno tredici truffe nei confronti di persone anziane o in stato di bisogno per un danno complessivo d 120mila ...

Incassa oltre 100 mila euro non dovuti : scoperto dalla Guardia di Finanza un falso invalido : LOCRI , REGGIO CALABRIA, Nell'ambito dell'attività istituzionale in materia di spesa pubblica, i Finanzieri del Gruppo di Locri hanno accertato, al termine di un'attività di indagine, una t ruffa ...

Operazione Moda Gomorra - sequestrati mezzo milioni di scarpe e vestiti contraffatti. Il blitz della Guardia di finanza : Smantellata dalla Guardia di finanza un’associazione a delinquere dedita alla produzione di capi d’abbigliamento e calzature contraffatte. Erano talmente simili agli originali da poter indurre in errore anche l’occhio piu’ esperto. Con l’Operazione ‘Moda Gomorra‘, eseguite 12 ordinanze di misure cautelari, sequestrati 5 immobili e posti sigilli a 23 fabbriche clandestine. I finanzieri del Comando ...

Moda Gomorra : blitz della Guardia di Finanza tra Roma e Napoli - 12 arresti : Gli immobili sequestrati - tre appartamenti e due garage nel centro del capoluogo partenopeo - hanno un valore complessivo di 2 milioni di euro

Guardia DI FINANZA DI ENNA " CONTRASTO ALLA CONTRAFFAZIONE - SICUREZZA DEI PRODOTTI E TUTELA DEL MADE IN ITALY : ... ANCHE QUEST'ANNO È STATO AVVIATO UN COMPLESSO PIANO D'INTERVENTI CONTRO IL DILAGARE DELL'ILLEGALITA' NELL'ECONOMIA LOCALE, DISPOSTO DAL COMANDO PROVINCIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA DI ENNA. NEL ...

Guardia di Finanza - arrestato trafficante e sequestrati 5 chili di droga : Pescara - Nell’ambito di una più vasta intensificazione dei servizi di controllo del territorio disposta dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza, militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, fermavano, in località Spoltore (PE), un’autovettura con a bordo una persona per i normali controlli di rito. In esito a tale controllo, il conducente, un cittadino albanese di 30 anni, veniva trovato in possesso di un involucro ...

Borsalino - la Guardia di finanza sequestra marchio : ora si può vendere : La Guardia di finanza ha sequestrato il marchio Borsalino, su richiesta della Procura della Repubblica di Alessandria. Lo si apprende da ambienti vicini alla storica azienda, dichiarata fallita a fine 2017. Erano stati i curatori fallimentari, Stefano Ambrosini e Paola Barisone, ad attivarsi per il sequestro, autorizzati dal giudice delegato al fal...

Cannabis concerto di Caparezza - la Guardia di Finanza ferma 27 persone : In Italia e nel resto del mondo la discussione sulla legalizzazione delle cosiddette 'droghe leggere' – ovvero hashish e marijuana – è più viva che mai. I governi dei più grandi paesi occidentali stanno, in un modo o nell'altro, affrontando l'argomento, cercando di trovare una soluzione legislativa che riesca in qualche modo a rispecchiare la realtà della società contemporanea. Il 20 % dei giovani italiani ha fumato erba nell'ultimo anno Allo ...

Concorso pubblico per la Guardia di Finanza : il bando e i requisiti : In questo articolo, andremo ad occuparci del bando di Concorso pubblico, attualmente attivo per la Guardia di Finanza. Illustreremo tutti i requisiti necessari per la candidatura al bando, e tutti i dettagli per inviare le proprie domande di ammissione. Indetto un bando di Concorso pubblico per la Guardia di Finanza: ecco come accedervi Il Concorso pubblico è volto all'ammissione di 61 allievi ufficiali, che andranno a coprire le posizioni ...

