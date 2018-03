La Cina costruirà un’area per la conservazione dei panda giganti da 1 | 5 miliardi di

meteoweb.eu

(Di sabato 10 marzo 2018) La Bank of China ha impegnato almeno 1,5di dollari per creare un grande parco per ladeinella provincia sudoccidentale di Sichuan. La filiale di Sichuan della banca centrale ha siglato un accordo con il governo provinciale per finanziare la costruzione del GiantNational Park entro il 2023. Il parco mira a sostenere l’economia locale mentre fornisce agli animali in via d’estinzione un campo ininterrotto in cui incontrarsi e accoppiarsi con altricon l’obiettivo di arricchire il loro patrimonio genetico. Il parco misurerà 2 milioni di ettari che lo rendono più grande del doppio dello Yellowstone National Park negli Stati Uniti. Zhang Weichao, un funzionario di Sichuan coinvolto nel progetto del parco, ha dichiarato al China Daily che l’accordo aiuterà ad alleviare la povertà tra le 170.000 persone che vivono all’interno del territorio ...