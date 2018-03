La «bomba» Giorgio Adamo cantante che viene dal teatro

Anticipazioni Uomini e Donne : Giorgio e Tina - gossip bomba o solo illazioni? Video : Il trono over di #Uomini e Donne vede come protagonisti indiscussi #Gemma e Giorgio ormai da moltissimo tempo: la loro relazione si è conclusa anni fa ma la Galgani, nonostante la breve storia con Marco Firpo la scorsa estate, non ha mai fatto mistero di amarlo ancora. D'altra parte il bel George, pur gigioneggiando parecchio, non ha mai fatto mistero di non pensarci neppure a tornare con lei e durante la nuova puntata di Uomini e Donne over ...

Uomini e donne - Giorgio Manetti : 'Non ci pensavo - mi sono lanciato. Tina? Una bomba atomica - ma non mi metto con lei' : ROMA - 'All'inizio, nel 2014 non ci pensavo affatto. Avevo visto delle puntate in cui c'erano donne interessanti e mi sono lanciato'. Saluti da una piovigginosa Torino Un post condiviso da Giorgio ...