calcioweb.eu

: #Juventus-#Neymar, non è solo un sogno: ecco perchè il brasiliano può diventare bianconero - CalcioWeb : #Juventus-#Neymar, non è solo un sogno: ecco perchè il brasiliano può diventare bianconero - calcioline : Juventus: Matuidi-Neymar, litigio per i bianconeri? - juventusfcIT : Dalla Spagna - Real Madrid su Neymar: costa 400 milioni -

(Di sabato 10 marzo 2018), non èun. La stagione è entrata nella fase decisiva, si preannunciano mesi caldissimi con laancora in corsa per gli importanti obiettivi di campionato e Champions, senza dimenticare la Coppa Italia. Ma si preannuncia anche un’estate clamorosa dal punto di vista del mercato, previsti cambiamenti incredibili per tutti i top club europei e che di conseguenza dovrebbe toccare anche i bianconeri. In particolar modo possibile valzer di attaccanti. Dybala è stato decisivo nella qualificazione in Champions League contro il Tottenham e si candida ad essere il grande protagonista fino al termine della stagione. Inizio di stagione clamoroso, poi un calo anche a causa di problemi fisici, adesso deve trascinare la. LaPresse/Reuters Il Barcellona segue sempre con grande interesse Dybala ed un’ultima parte da protagonista potrebbe far ...