Juventus | Dani Alves chiama Dybala | il PSG prepara la maxi offerta La risposta di

Dani Alves - debacle al Psg : i tifosi della Juventus scatenati sui social : Dani Alves, in estate, ha lasciato la Juventus ma i tifosi bianconeri non hanno affatto dimenticato le sue parole: "Il mio obiettivo è tornare a vincere la Champions League, per questo ho lasciato la Juventus. Ed è lo stesso motivo per cui Neymar ha lasciato il Barcellona. È una coppa che dà adrenalina, ci eccita". In realtà, però, il Psg è stato eliminato dai detentori della competizione, per due anni di fila: il Real Madrid ...

Dani Alves - non solo calcio : ecco l’altra passione dell’ex Juventus [VIDEO] : L’esperienza con la maglia della Juventus è stata altalenante, Dani Alves adesso prova ad essere protagonista con il Psg. La Ligue 1 può essere considerata già in cassaforte mentre per superare il turno in Champions League serve l’impresa contro il Real Madrid ma la squadra francese ha tutte le carte in regola per ottenere il pass per i quarti di finale della competizione. Dani Alves fa sempre molto parlare non solo per le ...

Fiorentina-Juventus - Adani : 'Senza Matuidi bisogna cambiare' : TORINO - Adani, opinionista di Sky Sport , ha parlato alla fine di Fiorentina-Juventus analizzando un particolare che lo ha colpito: ' Matuidi è stato l'elemento che ha permesso ad Allegri di cambiare sistema. Con il francese la Juve ...

Calciomercato Napoli/ News - nel mirino Daniele Rugani della Juventus (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate alla squadra azzurra: spunta in difesa Daniele Rugani che Maurizio Sarri ha valorizzato all'Empoli e che alla Juventus non gioca.(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 03:42:00 GMT)

Dani Alves : 'Addio alla Juventus per vincere la Champions' : 'MESSI' A CONFRONTO - Dani Alves poi traccia un parallelo tra Neymar e Messi : 'Penso sia vicino Ney a Leo come giocatore più influente al mondo. Però deve uscire dall'ombra di Messi. Giocare con un ...

Dani Alves sbeffeggia la Juventus : “lì niente Champions” : Dani Alves è tornato a parlare e come sempre non è stato banale nelle sue esternazioni. Il difensore del Psg è stato interpellato dal sito ufficiale della Fifa ed ha parlato anche dell’addio alla Juventus. Il brasiliano ha svelato d’aver lasciato i bianconeri per poter vincere la Champions, certo forse che a Torino non l’avrebbe vinta: “La Champions è il nostro obiettivo. E’ quello a cui Neymar stava pensando quando ...

CALCIOMERCATO Juventus/ News : Idea Dani Ceballos come last-minute invernale (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO JUVENTUS, ultime notizie legate alla squadra di Massimiliano Allegri: resta in corsa il nome di Dani Ceballos del Real Madrid come colpo last-minute di gennaio.(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 17:21:00 GMT)

Emre Can alla Juventus?/ Calciomercato news : pronto il contratto per il tedesco - Dani Ceballos nell'intrigo? : Emre Can alla Juventus? Calciomercato news: tutte le indiscrezioni e le novità sulla trattativa avanzata tra i bianconeri e il centrocampista tedesco, che può arrivare a parametro zero(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 11:07:00 GMT)

Juventus-Torino - sarà Daniele Doveri ad arbitrare il derby di Coppa Italia : Ancora Daniele Doveri sulla strada di Coppa del Toro. Come due anni fa, sarà l'arbitro di Volterra a dirigere il traffico nel derby in programma il 3 gennaio allo Stadium. Non la migliore delle ...