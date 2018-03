Juventus | Allegri | ' ' Con l' Udinese snodo scudetto | finora bravi ma non abbiamo ancora

Juventus - Allegri : 'Le parole di Pochettino? Normale che i nostri dirigenti entrino nello spogliatoio' : TORINO - Reduce dalla straordinaria vittoria di Londra, la Juventus non molla la presa sul campionato. Domenica allo Stadium arriva l'Udinese, un impegno facile solo sulla carta. Allegri torna sulle ...

Juventus-Udinese - la conferenza di Allegri in diretta : L'allenatore ha ancora diversi dubbi di formazione: c'è la necessità di far riposare qualcuno dei "titolarissimi"

Juventus - Allegri deve trovare un posto a Dybala. Si torna al 4-2-3-1? : La Joya è di nuovo decisivo e non può essere lasciato in panchina. Ecco le ipotesi per farlo giocare

Juventus-Udinese - le novità di formazione di Allegri : 1 di 2 Successiva La gioia immensa di Wembley, già da ieri, è stata riposta nel cassetto dei ricordi più belli. La Juventus ha già la testa alla sfida di campionato contro l'Udinese ed è tornata ad ...

Tottenham-Juventus - Allegri rischia di combinarla grossa : la mossa (facile) che ha cambiato la partita : La Juventus ha raggiunto un obiettivo importante nella giornata di ieri, quello di ottenere il pass per i quarti di finale di Champions League, successo in rimonta contro il Tottenham quando ormai la qualificazione sembrava un miraggio. Dopo il 2-2 dell’andata bianconeri sotto con la rete di Son poi la reazione con Higuain e Dybala. La metamorfosi tra primo e secondo tempo porta un nome ed un cognome: Stephan Lichtsteiner. Incomprensibile ...

Juventus - Allegri tiene vivo il sogno Triplete/ Il capolavoro del Conte Max - fra bravura e fortuna : Juventus, parla Allegri: “Col Tottenham vittoria meritata, i cambi? Ho cercato di rimediare i danni dell’andata”. Il commento del Conte Max dopo il grande successo di Wembley(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 13:51:00 GMT)

Video/ Tottenham-Juventus - 1-2 - : highlights e gol della partita. Parla Allegri - Champions League ottavi - : Video Tottenham Juventus , risultato finale 1-2, : gli highlights e i gol, le azioni salienti e le dichiarazioni dei protagonisti.

Tottenham-Juventus 1-2 : riscossa bianconera. Maturità e sofferenza. L’ha vinta Allegri con… : Tottenham-Juventus 1-2: riscossa bianconera. Maturità e sofferenza. L’ha vinta Allegri con… Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Tottenham-Juventus 1-2- La Juventus espugna Wembley e vola ai quarti di finale di Champions League. Bianconeri a due facce. Brutti, passivi e abulici nel primo tempo, maturi e caparbi nella ripresa. Prima frazione di gioco ...

Juventus - Allegri/ “Il Barcellona lo eviterei - col Tottenham qualificazione meritata” : Juventus, parla Allegri: “Col Tottenham vittoria meritata, i cambi? Ho cercato di rimediare i danni dell’andata”. Il commento del Conte Max dopo il grande successo di Wembley(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 10:41:00 GMT)

Juventus - Allegri : "Vittoria meritata. Cambi decisivi? Faccio danni e poi..." : un Massimiliano Allegri raggiante quello che si presenta ai microfoni di Mediaset Premium con la qualificazione ai quarti di finale di Champions in tasca. Serviva l'impresa e impresa è stata, con quei ...

Juventus - Allegri : 'Cambi decisivi? Ogni tanto rimedio ai miei danni' : Dovevamo stare più corti ma ci sono anche gli avversari, il Tottenham ha grande qualità e credo che i ragazzi abbiano fatto una bella impresa - ha detto il tecnico a Premium Sport -. Lichtsteiner e ...

Juventus - Allegri raggiante : “complimenti ai ragazzi. Loro vincono le partite - non io” : E’ raggiante mister Allegri dopo il passaggio del turno della “sua” Juventus in Champions: “c’è da fare i complimenti a tutti per ciò che i ragazzi insieme alla società stanno facendo. Vincere a Wembley non era semplice, i ragazzi hanno saputo aspettare il momento giusto, rimanendo pazienti, e hanno colpito. Nel primo tempo abbiamo sofferto molto su delle palle perse, e Loro in questo sono micidiali: così abbiamo ...