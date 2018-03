Jovanotti | ecco chi sono i promessi sposi del concerto di Rimini VIDEO

Lorenzo Live 2018 - Jovanotti : «Ecco la mia festa rock’n’roll» : Il concerto termina alle 23.30, a mezzanotte e un quarto Jovanotti si affaccia nel backstage, per un saluto ai giornalisti. All’una è ancora lì che parla. Gli dicono: «Lorenzo, dobbiamo andare», e praticamente lo devono portar via di forza. È davvero inarrestabile Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti, sopra e fuori dal palco. Da quello del Mediolanum Forum di Assago lunedì 12 febbraio è partito il suo nuovo tour nei palazzetti, LorenzoLive2018, ...