Jared Leto è un killer della yakuza in The Outsider | il nuovo film Netflix che omaggia

The Outsider : Netflix accusata di razzismo dopo il trailer con Jared Leto nei panni di un membro della Yakuza : Netflix finisce sotto accusa dopo aver svelato il trailer di The Outsider , film con protagonista l'attore Jared Leto che arriverà sulla piattaforma streaming il 9 marzo. The Outsider racconta la storia di ex soldato americano che, nel Giappone post seconda Guerra mondiale, riesce a evadere di prigione grazie a un compagno di cella, uno Yakuza . ...

Jared Leto nel trailer di The Outsider - film yakuza e debiti su Netflix a marzo : “La yakuza è una scelta. Si rinuncia a una famiglia per un’altra. E non si torna indietro”: non si tratta del Fight Clup, ma dell’iniziazione di Jared Leto nella mafia giapponese. Dopo averlo visto nei panni del sadico folle Joker in Suicide Squad e dell’artigiano non vedente che produce replicanti in Blade Runner 2049, la star è protagonista di The Outsider. L’opera prima in lingua inglese del regista danese ...