Isola 2018 | Rocco Siffredi dalla parte di Francesco Monte | l’attacco a Eva Henger

Isola DEI FAMOSI 2018/ Alessia Mancini e Rosa Perrotta - rottura per un chicco di riso : ISOLA dei FAMOSI 2018, anticipazioni. Tenerezze e tensioni per Marco Ferri tra Alessia Mancini e Jonathan. Samantha De Grenet pronta a sostituire Stefano De Martino(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 09:28:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018/ Stefano De Martino - posto da inviato a rischio? La proposta di un ex naufrago : Isola dei Famosi 2018, anticipazioni. Tenerezze e tensioni per Marco Ferri tra Alessia Mancini e Jonathan. Samantha De Grenet pronta a sostituire Stefano De Martino(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 06:30:00 GMT)

Striscia la notizia - Celentano sapeva del Canna-gate all’Isola dei Famosi 2018?/ Video - “Tutta colpa di Eva!” : Striscia la notizia torna questa sera venerdì 9 marzo, alle 20.40 su Canale 5. Ficarra e Picone presentano nuovi servizi e le tradizionali rubriche del programma.(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 21:28:00 GMT)

FRANCESCO MONTE E PAOLA DI BENEDETTO/ Presto l'annuncio del loro amore a Verissimo? (Isola dei famosi 2018) : FRANCESCO MONTE e PAOLA Di BENEDETTO si incontreranno dopo l'Isola dei famosi 2018? La coppia non si è mai vista dopo l'eliminazione di lei, ecco le ultime indiscrezioni.(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 21:15:00 GMT)

EVA HENGER/ Passione tra due naufraghi in Honduras : le critiche di Rocco Siffredi (Isola dei Famosi 2018) : Eva HENGER continua ad essere protagonista di clamorose dichiarazioni riguardanti le settimane trascorse in Honduras a L'Isola dei Famosi 2018 e il rapporto tra due naufraghi.(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 17:49:00 GMT)

Isola 2018 - nuovi dettagli sul tradimento in Hondouras : C'è stato un tradimento all'Isola dei famosi 2018? Le dichiarazioni di Eva Henger hanno riportato a galla lo scoop di una settimana fa, su cui l'attenzione non si era ancora spenta, a dire il vero. Non è una voce come un'altra, e non andrebbe trattata come tale, perché si parla di due persone che sarebbero impegnati sentimentalmente, avrebbero una persona qui in Italia ad attenderli; non si tratterebbe di due persone single che si sono trovate, ...

Isola 2018 - il compagno di Craig ha un tumore : "Volevo avere i soldi per pagargli le cure" : Enzo Bitetti, compagno di Craig Warwick dell'Isola dei famosi, ha un tumore ed è per questo che il sensitivo inglese ha deciso di partecipare al reality show. Purtroppo la sua avventura è terminata prima del previsto, ha dovuto abbandonare per problemi di salute che non gli consentivano di condurre una vita da naufrago, con tutti i disagi del caso, ma il motivo che lo ha spinto a partecipare è di tutto rispetto. Qual è? Voleva raccogliere i ...

Isola dei famosi 2018 - Francesco Monte pronto per una storia con Paola Di Benedetto : Francesco Monte è pronto per innamorarsi di nuovo e la fortunata è chiaramente Paola Di Benedetto. I due si sono conosciuti sulle spiagge assolate dell’Honduras dove sono sbarcati per partecipare a L’Isola dei famosi. Tra di loro il feeling è subito parso evidente anche al resto del gruppo, ma il canna-gate ha poi costretto Monte al ritiro e dunque alla separazione dalla giovane. Eppure l’interesse da parte di entrambi pare ...

Isola 2018 : l’ex naufraga Giulia Calcaterra rivela particolari shock a Striscia la Notizia. “Tutto pilotato” : Isola dei Famosi 2018, Giulia Calcaterra ex naufraga dell’edizione 2017 rivela particolari shock sul reality attraverso una testimonianza telefonica fatta a Striscia La Notizia. Isola 2018, Giulia Calcatterra rivela: “Marijuana anche all’Isola 2017 e pressioni degli autori” Il tg satirico di Antonio Ricci non si ferma e continua a indagare sul canna-gate all’Isola dei famosi. E’ ormai consuetudine di Striscia la Notizia “indagare” fino allo ...

