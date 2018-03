Irpef | in media le partite Iva versano di più di dipendenti e pensionati

Intervista a Luigi Di Maio : "Dal taglio dell'Irpef in media 150 euro in più al mese resteranno nelle tasche dei cittadini" : "Nel pacchetto che proponiamo per diminuire la pressione fiscale c'è la riduzione delle aliquote Irpef a tutte le fasce di reddito, con un guadagno medio annuo di 1.800 euro a persona e con particolare forza per la classe media". Luigi Di Maio risponde da Livorno, dove lo ha portato il "rally" che sta effettuando in giro per l'Italia per raccontare il programma elettorale con il quale si candida a governare il paese. Dalla storica ...