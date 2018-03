Irama | Amici 17 Oggi guadagna l' accesso al serale?

Irama resta ad Amici 17 : la reazione di Einar : Amici 2018, Irama vince le tre sfide: le parole di Einar E’ stata mandata in onda oggi durante il daytime di Amici 17 la sfida di Irama voluta per la terza volta consecutiva da Paola Turci, in cui ha preso parte anche il suo amico Einar. I due ragazzi nonostante si conoscano veramente da poco tempo (Irama è entrato nella scuola quando già gli speciali del sabato erano iniziati), hanno infatti molto legato, tanto che quando l’ex ...

Amici 17 - Irama vince la sfida contro 3 : è un “provino” davanti ai discografici (video) : Irama vince la sfida contro tre concorrenti e conserva il banco nella scuola di Amici 17: ecco cosa è successo nel daytime di venerdì 9 marzo su Real Time. Irama vince la sfida contro Marco-Francesca-Annamaria (video) State cantando anche voi con Irama? #Amici17 pic.twitter.com/IpmryqcS0n — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 9, 2018 "Che vuoi che sia, […] L'articolo Amici 17, Irama vince la sfida contro 3: è un ...

Amici 17/ Anticipazioni 9 marzo : ancora lacrime per Emma Muscat - Irama in sfida : Amici 17 torna ad un passo dal pomeridiano del sabato che metterà in discussione alcuni dei ragazzi, ci saranno ancora lacrime per Emma Muscat, rischia il suo posto nella scuola?(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 14:06:00 GMT)

Anticipazioni Amici 17 : tre agguerriti sfidanti contro Irama : Negli studi Elios di Roma si è registrata una puntata speciale di Amici 17 in cui tre agguerriti sfidanti si sono scontrati con Irama per volere di Paola Turci. Cosa è accaduto? Le Anticipazioni di Amici 17 rilasciate da Ilvicolodellenews.it hanno svelato il contenuto delle prossime puntate del talent di Maria De Filippi. Tali puntate andranno in onda su Real Time e a condurre sarà il ballerino e supporter Marcello Sacchetta. É ancora in corso ...

AMICI 17/ I possibili sfidanti di Irama - Valentina si scusa con la Celentano (7 marzo 2018) : AMICI 17, daytime 7 marzo 2018: oggi andrà in onda una nuova puntata della striscia pomeridiana del talent show di Maria De Filippi, trasmessa da Real Time. (Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 12:38:00 GMT)

Tripla sfida per Irama ad Amici 2018 prima del serale : le scelte di Paola Turci e i 3 aspiranti concorrenti : Sabato 10 marzo su Canale 5 vedremo una Tripla sfida per Irama ad Amici 2018. Il cantante è entrato in ritardo rispetto agli altri colleghi già nella scuola di Amici di Maria De Filippi da mesi e deve quindi dimostrare, più di tutti gli altri, di meritare un posto al serale. "Essendo entrato tardi devi farti il mazzo", anticipa la docente di canto Paola Turci che nella scorsa puntata ha proposto alla commissione una triplice sfida per Irama ...

Amici 17 : Irama in sfida con 3 ragazzi per volontà di Paola Turci : Paola Turci manda ancora in sfida Irama contro 3 ragazzi ad Amici 2018 Le motivazioni sono le stesse che da due settimane a questa parte Paola Turci ripete durante gli speciali del sabato di Amici 17: Irama è un ragazzo con un grandissimo talento, purtroppo però è entrato nella scuola troppo tardi rispetto gli altri e deve quindi dimostrarle di meritarsi veramente il Serale del programma. La sfida, più che con gli altri è con se stesso. Paola ...

Amici 17 - Irama primo su iTunes : è lui il nuovo Riki? : Amici 17 festeggia il primo posto su iTunes di Irama. E’ lui il nuovo Riki? La sua vittoria del talent di Maria De Filippi è già annunciata? Fra tutti i brani inediti usciti negli ultimi mesi dalla scuola quello di Irama è il primo a riuscire a scalare la classifica agguantando il primo gradino del podio. Solo il cantante, arrivato da poco all’interno del talent, è riuscito a raggiungere lo stesso risultato di Riki dell’anno ...

Irama - Amici 17/ In sfida - sarà eliminato? Intanto si consola duettando con Einar : Ad Amici 17 sembra ci sia posto per pochi eletti e tra questi c'è sicuramente uno egli ultimi arrivati, Irama, che tra i duetti con Einar e le sfide è riuscito a mettersi bene in mostra(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 07:05:00 GMT)

Amici 17/ Anticipazioni e diretta pomeridiano : Einar e Irama in sfida. Chi sarà eliminato? : Amici 17, Anticipazioni e diretta pomeridiano 3 marzo: Einar, messo sotto pressione da Rudy Zerbi, affronta la sua sfida contro uno fidante scelto dall'insegnante. Resterà nella scuola?(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 05:33:00 GMT)

Video e testo Un giorno in più di Irama - 1° su iTunes nella nuova gara inediti di Amici di Maria De Filippi : Un giorno in più di Irama è al primo posto della classifica iTunes dei brani più acquistati del giorno. Poche ore dopo il rilascio - il brano è disponibile dalla mezzanotte di oggi - Irama svetta su iTunes con la nuova canzone presentata ad Amici di Maria De Filippi ed inserita nella nuova gara inediti che vede il concorrente contro Zic. Forte del suo successo passato, Irama può ancora contare sull'appoggio e sul sostegno di suoi seguaci che ...

Irama incontra Annalisa ad Amici di Maria De Filippi : la canzone per suo padre e il duetto con Einar in Che ne sai (video) : Irama incontra Annalisa ad Amici di Maria De Filippi e le fa ascoltare una nuova canzone che ha scritto per suo pare. Poi duetta con Einar sulle note di un suo brano inedito, Che ne sai. Ad Amici di Maria De Filippi, Irama è nuovamente in sfida. Dopo la sfida vinta la scorsa settimana, la docente di canto Paola Turci lo ha proposto ancora una volta per la sfida del sabato, una sfida contro se stesso più che contro un nuovo aspirante allievo ...

Amici 17/ Iniziati gli esami di ammissione per il serale - Irama di nuovo in sfida : Amici 17, daytime: da oggi, 26 febbraio 2018, ricomincia su Real Time, la striscia pomeridiana del talent show condotto da Maria De Filippi, dopo l'ultimo speciale del sabato. (Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 06:48:00 GMT)