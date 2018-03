Inter | Icardi | contro il Napoli la fascia da capitano dedicata ad Astori

Inter - gesto splendido di Mauro Icardi per Davide Astori Video : E' vigilia di campionato per #Inter e Napoli, che torneranno in campo dopo il rinvio della ventisettesima giornata a causa della tragedia Astori, con il capitano della Fiorentina venuto a mancare nella notte tra sabato e domenica, alla vigilia del match tra i viola e l'Udinese, che si sarebbe giocato alla Dacia Arena. Big match della ventottesima giornata di campionato sara' Inter-Napoli, che si giochera' domani sera, alle ore 20:45, allo stadio ...

Inter - gesto splendido di Mauro Icardi per Davide Astori : E' vigilia di campionato per Inter e Napoli, che torneranno in campo dopo il rinvio della ventisettesima giornata a causa della tragedia Astori, con il capitano della Fiorentina venuto a mancare nella notte tra sabato e domenica, alla vigilia del match tra i viola e l'Udinese, che si sarebbe giocato alla Dacia Arena. Big match della ventottesima giornata di campionato sarà Inter-Napoli, che si giocherà domani sera, alle ore 20:45, allo stadio ...

Zarate : 'Martinez-Inter affare chiuso al 99% - giocherà con Icardi' Video : Rolando Zarate, agente di Lautaro #Martinez, ha parlato a “TyC Sport” della trattativa agli scoccioli tra Racing Club e Inter [Video], per il trasferimento del suo assistito a Milano nella sessione estiva di calciomercato; di to le parole raccolte da “La Gazzetta dello Sport”. Trattativa in fase conclusiva “Arrivera' quest'estate. Sara' complicato che resti al Racing dopo giugno. Ha una clausola rescissoria molto alta. Abbiamo sempre parlato ...

Zarate : 'Martinez-Inter affare chiuso al 99% - giocherà con Icardi' : Rolando Zarate, agente di Lautaro Martinez, ha parlato a “TyC Sport” della trattativa agli scoccioli tra Racing Club e Inter, per il trasferimento del suo assistito a Milano nella sessione estiva di calciomercato; di seguito le parole raccolte da “La Gazzetta dello Sport”. Trattativa in fase conclusiva “Arriverà quest'estate. Sarà complicato che resti al Racing dopo giugno. Ha una clausola rescissoria molto alta. Abbiamo sempre parlato della ...

Inter news - l'agente di Lautaro Martinez : "A Milano per giocare con Icardi" : Rolando Zarate, agente di Lautaro Martinez, ha ammesso che la cessione di Icardi non sarebbe nei programmi: "L'idea è formare una coppia di attacco"

Inter-Napoli : Icardi - Mertens ma non solo. È battaglia tra tridenti : Fantacalcisticamente parlando, è curioso analizzare quale tridente potrebbe incidere maggiormente nell'economia del match. candreva vs callejon - Sono i due esterni di corsa, quelli che rientrano a ...

GdS - L'Intervista a Diego Milito 'Icardi? Con i gol ci riporterà in Champions' : Oggi, per i 110 anni di Inter, sulla Gazzetta dello Sport è uscita un'intervista al Principe Diego Milito . Proprio quello che, come disse Marianella 'E' diventato Re nella notte di Madrid'. Oggi ...

Ronaldo : 'Icardi merita rispetto. Spero resti all'Inter - ma il mercato è imprevedibile...' : Nell'intervista concessa a Sky Sport per i 110 anni dell' Inter , Ronaldo ha parlato anche dell'attuale capitano nerazzurro Mauro Icardi : 'Il mercato non si può prevedere, però direi che Icardi ha fatto molto bene all'Inter e ...

Inter - l'agente : "Martinez arriverà a giugno e giocherà con Icardi" : dettagli - Rolando Zarate ha parlato del suo assistito a TyC Sport, raccontando qualche particolare dell'operazione: "Ha una clausola rescissoria molto alta. Abbiamo sempre parlato della possibilità ...

Inter - Ronaldo : 'Spero che Icardi resti. I sacrifici per questa maglia non sono mai troppi' : Intervistato da Sky Sport, il Fenomeno ha presentato la sfida tra Inter e Napoli, che si giocherà domenica sera: "I giocatori devono sempre pensare che hanno l'onore di rappresentare l'Inter e di ...

Xiaomi a cena con Mauro Icardi : primo indizio di una collaborazione con l'Inter? : Le sorprese, però, non sembrano ancora finite, perché di mezzo potrebbe esserci anche lo sport più amato dagli italiani: il calcio . Il vicepresidente della società cinese Xiang Wang ieri sera si è ...

Milan-Inter - il doppio ex Crespo : 'Cutrone può diventare un fenomeno. Icardi è un leader' : Nel giorno della sfida tra Milan e Inter, Hernan Crespo presenta la gara di San Siro in un'intervista alla Gazzetta dello Sport e lo fa puntando l'attenzione sugli attaccanti delle due squadre. "Se ...

Il doppio ex Crespo : 'Altra Inter con il pilastro Icardi : è già un leader. Cutrone ha tutto per diventare un fenomeno' : Parola al doppio ex di Milan e Inter, Hernan Crespo . Uno che in carriera ha fatto oltre 300 gol, in giro per l'Italia, per l'Europa e per il mondo: non si è fatto mancare nulla, 'Valdanito'. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport , Crespo ha dichiarato: ' L'esplosione di Cutrone? Non sono mica un mago , ha appena cominciato a giocare in ...

Milan-Inter - Gattuso : “Voglio giocatori avvelenati”. Spalletti : “Icardi è pronto. E’ la partita del nostro futuro : Milan-Inter, Gattuso: “Voglio giocatori avvelenati”. Spalletti: “Icardi è pronto. E’ la partita del nostro futuro Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Milan-Inter, Spalletti- Vigilia di derby, vigilia da grande match. Spalletti e Gattuso sono intervenuti in conferenza stampa dando sfogo a sensazioni e dettagli a circa 24 ore dal sfida di ...