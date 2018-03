Incidente sulla ss 195 | un morto e tre feriti

Incidente in galleria sulla statale 107 - muore 35enne : Incidente mortale nel Cosentino. La vittima è uomo di 35 anni morto in uno scontro tra tre auto avvenuto nella galleria della Crocetta, sulla statale 107 silana-crotonese. Il bilancio registra anche ...

Incidente sulla provinciale ad Ozegna - due feriti gravi : Ancora un Incidente stradale nel Torinese . Il sabato sera di divertimenti per quattro giovani amici di età compresa tra i 20 e i 30 anni, di rientro da una festa, si è concluso in un fosso a margine ...

Trieste - Incidente sulla Gvt : uscita obbligatoria in via Caboto : A causa di un incidente la Grande viabilità triestina è interdetta al traffico in direzione Molo VII

Maltempo - Incidente sulla A14 : riaperta la carreggiata in direzione nord : E’ stata ripristinata la viabilità sull’autostrada A14 che era rimasta chiusa per circa un’ora nel tardo pomeriggio in direzione nord, tra i caselli di Porto San Giorgio e Porto Sant’Elpidio (Fermo), a causa di un incidente stradale al km 274+300, causato anche dalla scarsa visibilita’ e dal fondo stradale viscido per la pioggia battente. L’apertura del tratto autostradale e’ avvenuta dopo la rimozione ...