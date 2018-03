INCIDENTE STRADALE Mestre | ragazza di 18 anni investita sulla Tangenziale | è stato

INCIDENTE stradale/ Verolengo - scontro auto-camion : uno trasporta ossigeno - soccorsi sul posto (9 marzo 2018) : Incidente stradale: le ultime notizie di oggi, 9 marzo 2018. Verolengo, scontro tra auto e camion: uno trasporta ossigeno, soccorsi sul posto per scongiurare ogni pericolo. (Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 15:23:00 GMT)

San Giuliano Terme - INCIDENTE STRADALE in via Lenin : morto : incidente d'auto mortale questa sera, 8 marzo, intorno alle 19.30, a San Giuliano Terme. Un uomo di 59 anni, Michele Giuntini, residente a Pisa, è deceduto dopo aver perso il controllo della sua auto ...

INCIDENTE stradale/ Roma - terribile scontro frontale auto-camion a Prima Porta : muore una donna (8 marzo 2018) : Incidente stradale: ultime notizie di oggi, 8 marzo 2018. Roma, terribile scontro frontale auto-camion a Prima Porta: muore una donna. A Salò uomo di 87 anni investito da un'auto(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 18:32:00 GMT)

INCIDENTE stradale/ Milano - frontale auto-camion su Tangenziale Ovest : muore 24enne (oggi - 7 marzo 2018) : Incidente stradale: ultime notizie di oggi 7 marzo 2018. Milano, frontale auto-camion su Tangenziale Ovest: muore 24enne. Grassaga di San Donà, schianto frontale: muore donna di 45 anni(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 10:36:00 GMT)

INCIDENTE STRADALE/ Cremona - frontale auto-camion : muore 66enne - oggi - 6 marzo 2018 - : INCIDENTE STRADALE, oggi 6 marzo 2018: a Cremona è andato in scena un frontale tra una macchina e un camion. Ad avere la peggio è stato un 66enne di C

INCIDENTE STRADALE/ Cremona - frontale auto-camion : muore 66enne (oggi - 6 marzo 2018) : INCIDENTE STRADALE, oggi 6 marzo 2018: a Cremona è andato in scena un frontale tra una macchina e un camion. Ad avere la peggio è stato un 66enne di Crema. (Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 08:56:00 GMT)

INCIDENTE STRADALE : quali certificati medici? : Questo significa che anche in assenza di una indagine strumentale, se il medico del pronto soccorso ha visitato il paziente e, sulla base della propria «scienza e coscienza» ha ritenuto veritiera la ...

INCIDENTE STRADALE nello spoletino auto finisce contro un albero - muore una donna : C'è voluto l'intervento dei Vigili del Fuoco di Spoleto per estrarre il corpo senza vita di una donna, identificata ma le cui generalità non sono state fornite, dopo il terribile impatto avvenuto ...

INCIDENTE stradale/ Vimercate - auto travolge pedone : 79enne in gravi condizioni (oggi 5 marzo 2018) : Incidente stradale, ultime notizie di oggi 5 marzo 2018. Vimercate: auto travolge pedone 79enne, gravissimo in codice rosso, in provincia di Torino auto perde il controllo, giovane ferito.(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 09:38:00 GMT)

INCIDENTE stradale/ Aurelia - passo del Bracco : camion di traverso - soccorsi automobilisti in coda (2 marzo) : Incidente stradale, ultime notizie di oggi 2 marzo 2018. Aurelia, passo del Bracco: camion di traverso, soccorsi automobilisti in coda per il gelo. Torino, donna tampona altra auto(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 11:52:00 GMT)

INCIDENTE stradale/ Campagna Lupia - camion fuori strada : grave conducente (1 marzo 2018) : Incidente stradale, ultime notizie di oggi 1 marzo 2018. Campagna Lupia, camion fuori strada: grave conducente. Frontale a Spoleto: tra i feriti anche due agenti di Polizia(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 13:22:00 GMT)

INCIDENTE stradale/ Roma - donna investita su via Ostiense : morta sul colpo - traffico nel caos (28 febbraio) : Incidente stradale: le ultime notizie di oggi, 28 febbraio 2018. Roma, donna investita su via Ostiense: morta sul colpo, traffico nel caos. Torino, gravissimo al Cto un ragazzo di 27 anni(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 11:00:00 GMT)

Due Carrare. Francesca Masiero morta in INCIDENTE stradale : Ha fatto scendere il marito davanti al posto di lavoro. Poi ha rimesso in moto per accompagnare a scuola la

INCIDENTE stradale/ Padova - bambina di 5 anni in fin di vita : lascia il marito a lavoro e si schianta : Incidente stradale, oggi 27 febbraio 2018: attimi di panico a Vibo Valentia dove una macchina ha sfondato la vetrina di un negozio di abbigliamento in pieno centro.(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 12:09:00 GMT)