Incendio nel centro di ricerca al confine con la nostra provincia

Incendio in centro di ricerca su Ogm nel Cremonese : DuPont Pioneer è uno dei maggiori produttori di semi Ogm al mondo. Nel centro di Pessina Cremonese si sperimentano ibridi di girasole, mais, soia e altri cereali. Ancora non è stata appurata l'...

Rifiuti - Incendio nel deposito di una ditta : in fiamme due compattatori : CAROVIGNO - Due grossi autocompattatori sono andati in fiamme intorno alle ore 18,30 di oggi , 8 marzo, nel deposito della ditta che gestisce il servizio di raccolta dei Rifiuti per conto dell'...

Tre intossicati - di cui uno grave nell'Incendio di una palazzina a Sanremo : E' di tre intossicati, per fortuna non in pericolo di vita, tra cui una donna incinta e un militare della guardia costiera, il bilancio di un incendio divampato, verso le 13.15, in un appartamento di ...

Salento - sequestrato il lido Buenaventura : abusi edilizi nella ricostruzione dopo un Incendio : LECCE - In esecuzione di un provvedimento disposto del gip di Lecce, militari della Capitaneria di Porto hanno messo sotto sequestro lo stabilimento balneare Buenaventura che si trova sulla litoranea ...

Incendio nella notte al centro di recupero per tossicodipendenti - 26 morti in Azerbaijan : Un devastante Incendio ha sorpreso nel sonno ospiti e addetti della struttura, avviata una indagine ma si ipotizza un guasto nell'impianto elettrico.

Incendio nella comunità di recupero per tossicodipendenti : "Almeno 30 morti" : Una strage. Almeno trenta persone sono morte in un Incendio che è scoppiato in una struttura di riabilitazione per tossicodipendenti a Baku, la capitale dell'Azerbaigian. Lo ha riportato l'...

Incendio nel quartiere Bonola in un appartamento : evacuato un palazzo di 14 piani : Il rogo sarebbe divampato al terzo piano. Al lavoro numerosi mezzi dei vigili del fuoco. Ancora non si sa se ci sono intossicati o feriti nelle abitazioni

Firenze - Incendio nell'armeria della questura : esplosioni - morto un poliziotto : di Cristiana Mangani Un incendio è scoppiato qualche ora fa in questura a Firenze, in via della Fortezza. Il fuoco e le fiamme si sono diffuse all'interno della caserma Fadini. Ma subito dopo le ...

Incendio nella caserma Fadini di Firenze - morto un poliziotto - : Le fiamme sarebbero divampate in un'ala del primo piano dell'edificio. Sul posto, oltre al personale della polizia di Stato, sono arrivati i Vigili del fuoco. Passanti avrebbero visto il fumo uscire ...

Reggio Calabria. Giovanni Politi morto nell’Incendio alla Fadini di Firenze : Pomeriggio tragico nella caserma Fadini di Firenze, sede distaccata della Questura. Nella caserma di fronte alla Fortezza da Basso si

