Il Pd ha mancato di empatia verso gli ultimi Ora si riparta da un' opposizione umile

(Di sabato 10 marzo 2018) Abbiamo subito una sconfitta storica. Infatti, se ragioniamo su un arco temporale ampio, balza agli occhi il rovesciamento di una anomalia italiana. Negli anni '70 l'anomalia consisteva nella forza elettorale di una sinistra comunista e socialista in grado di raggiungere quasi il 50% dei voti. In Europa nessun paese presentava una situazione simile. Oggi si è verificata una anomalia diversa e contraria. In Italia è quasi scomparsa la rappresentanza politica della sinistra. LeU ha ottenuto un risultato insignificante. Il Pd è sprofondato al 18%, raggiunto anche con un elettorato, democratico, ma non di sinistra.Al di là delle considerazioni contingenti, comunque utili, si impone, per noi, un tema strategico. La ricostruzione di un campo largo e solido progressista: del tutto nuovo nella lettura della realtà, nella cornice dei suoi valori e negli ...