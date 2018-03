' Il nuovo governo pensi ai poveri' | Cei

Appello della Cei : il nuovo governo sia al servizio della gente : Prove di dialogo tra le forze politiche. Brunetta: "Confronto con Pd e Movimento Cinque Stelle sulle presidenze di Camera e Senato"

[Il retroscena] La grande paura del Def allontana il nuovo governo. Centrodestra e M5S vogliono dare la colpa Gentiloni : Sarà Pier Carlo Padoan, ministro dell'Economia dimissionario appena eletto alla Camera dei deputati nel difficile collegio di Siena, a firmare un nuovo piano economico-finanziario del Paese che, ...

MATTEO SALVINI COME LUIGI DI MAIO/ Su Governo pressing sul Pd : "Senza intesa politica si vota di nuovo" : MATTEO SALVINI sfida l'Europa e guarda al Governo: "manovra con meno tasse, a Bruxelles saranno contenti". No governi tecnici, altrimenti nuove elezioni: sfide all'Ue, Pd chiude alleanza(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 22:21:00 GMT)

Governo di minoranza prospettiva concreta : il nuovo regolamento del Senato lo permette : Nella storia della Repubblica i governi di minoranza sono stati sempre una possibilità remota, solo due casi: Governo Leone I (1963) e Governo Andreotti III (1976). Ma nella legislatura nata con il voto del 4 marzo, il Governo di minoranza potrebbe essere una possibilità concreta per uscire dall'impasse. Almeno sulla carta. Il nuovo regolamento del Senato, approvato in calcio d'angolo il 20 dicembre dell'anno scorso, di fatto ...

Matteo Renzi inizia la conta : nuovo partito e Ministeri nel Governo Salvini : Ormai è chiaro: nel Pd è scoppiata una guerra civile. A suon di micro scissioni, il partito Democratico si è

Salvini : «Governo politico o nuovo voto - spero nel Pd». E sulle tasse sfida la Ue - Pif : «Pd - alleati con il M5S» : Il leader della Lega: «Presenteremo una manovra alternativa a quella di Bruxelles». La scadenza cruciale è il 10 aprile, quando il Parlamento approverà il nuovo def

Salvini : nuovo governo che può governare o si torna a elezioni : Milano, 9 mar. , askanews, 'O c'è un governo che può governare o la parola torna agli italiani'. Lo ha detto il candidato premier del centrodestra Matteo Salvini in conferenza stampa a Milano. 'La ...

Di Maio valuta possibili alleanze per il nuovo governo : Si cerca una via per uscire dallo stallo. Il capo politico del M5s: "Siamo già al lavoro su una proposta. Pronti a...

Il Tesoro : Def a Bruxelles a fine aprile ma le scelte le farà il nuovo governo - La Repubblica - : Il quotidiano scrive che ieri il ministro Pier Carlo Padoan ha dichiarato che il varo del Def , ossia il Documento di economia e finanza, 'spetterà al governo in carica' , visto che la scadenza è quella del 10 aprile, . In seguito, e sempre che non si sia già insediato il nuovo governo, 'il Programma di stabilità ...

Consulta - il nuovo presidente è il giudice Giorgio Lattanzi | Sul governo - “sono ottimista” : Consulta, il nuovo presidente è il giudice Giorgio Lattanzi | Sul governo, “sono ottimista” Subito dopo l’elezione il magistrato, raggiunto dai giornalisti, ha commentato alcune tematiche calde come post voto, razzismo e carceri Continua a leggere L'articolo Consulta, il nuovo presidente è il giudice Giorgio Lattanzi | Sul governo, “sono ottimista” proviene da NewsGo.

