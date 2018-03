Il Napoli si affida a San Siro per ripartire

Napoli - Cantone : “Rifiuti? Con affidamento diretto rischio infiltrazione. Perplesso su modalità video inchiesta” : “In questi ultimi giorni girano dei video che dimostrano come, laddove non ci sono regole, a farla da padrone è la criminalità organizzata. Gli affidamenti diretti sono l’anticamera dell’infiltrazione mafiosa negli appalti”. A dirlo Raffaele Cantone, presidente Anac, alla Luiss per un seminario sul contrasto alla corruzione, in riferimento all’inchiesta sulle ecoballe in Campania e legando il tema alla proposta di ...