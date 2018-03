Il Fondo Elliott vuole sfrattare Vivendi da Tim

La marcia del Fondo Elliott verso Tim : l'amministratore delegato Amos Genish incontrerà i vertici a New York. Mediaset vola in Borsa : Amos Genish, a Londra per la prima tappa del road show che lo porterà nei prossimi giorni a New York e Boston, vedrà Elliott nell'ambito degli incontri avviati gli investitori per presentare il suo piano per Tim e lo scorporo della rete. Mentre a Piazza Affari il titolo fa un altro passo avanti (+4,6% a 0,82 euro) e Mediaset vola (+9,2% a 3,33 euro) tra scambi boom per le scommesse legate al ritorno dell'idea di un'aggregazione tra ...

Tim - il Fondo Elliott pensa alla rete in Borsa e al socio pubblico : Tim, il fondo Elliott pensa alla rete in Borsa e al socio pubblico Il gruppo di tlc dovrebbe scendere di minoranza o addirittura uscire dall’azionariato lasciando spazio a un socio di riferimento pubblico Continua a leggere L'articolo Tim, il fondo Elliott pensa alla rete in Borsa e al socio pubblico proviene da NewsGo.

Tim - il Fondo Elliott pensa alla quotazione della rete in Borsa : Come investitore di Telecom, il fondo americano Elliott è al lavoro per migliorare il futuro di Tim, nell'interesse sia degli azionisti che del sistema Paese, aprendo la strada a una rete unica su cui ...

TIM - Genish : Fondo Elliott benvenuto tra i soci : Teleborsa, - benvenuto il fondo Elliott nel capitale di Telecom Italia . "A livello di management non possiamo che dare il benvenuto a eventuali azionisti che vogliono investire nella società e quindi ...

TIM - Genish : Fondo Elliott benvenuto tra i soci : benvenuto il fondo Elliott nel capitale di Telecom Italia . "A livello di management non possiamo che dare il benvenuto a eventuali azionisti che vogliono investire nella società e quindi accogliamo ...

E' guerra nel capitale di Telecom Le mire del Fondo Usa Elliott Assist a Silvio in funzione anti-Vivendi : Secondo voci di mercato l’hedge fund Elliott Management, che fa capo all’investitore attivista Paul Singer, avrebbe rastrellato già un 6% di capitale di Telecom Italia e si preparerebbe a chiedere l’ingresso di suoi rappresentanti nel Cda, per poi suggerire una svolta nella gestione dell’ex monopolista telefonico italiano a Vivendi. Per Bolloré può essere un campanello d’allarme, visto che Singer ha buoni rapporti con Berlusconi, essendo già ...

Tim - Bloomberg : “Il Fondo Elliott acquista quote anti-Vivendi” : Tim, Bloomberg: “Il fondo Elliott acquista quote anti-Vivendi” Secondo le agenzie di stampa, la decisione nascerebbe dal timore del fondatore Paul Singer per il calo delle azioni da quando il gruppo francese ha assunto il controllo del Cda Continua a leggere L'articolo Tim, Bloomberg: “Il fondo Elliott acquista quote anti-Vivendi” proviene da NewsGo.

Elliott - il Fondo "attivista" già entrato in Ansaldo e nel Milan : MilanO - Lo chiamano fondo 'attivista', nel senso che si dà molto da fare. Anche troppo, secondo l'opinione diffusa nel mercato, e soprattutto senza che nessuno glielo chieda. Elliott, il fondo di ...

Telecom brilla a Piazza Affari. Scende in campo il Fondo Elliott : Teleborsa, - Seduta decisamente positiva per Telecom Italia , che tratta in rialzo del 4,58% conquistando la vetta del paniere principale di Piazza Affari, il FTSE MIB. Oggi, 6 marzo 2018, la società ...