Il fallimento della sinistra e di una intera classe dirigente

(Di sabato 10 marzo 2018) Per salvare e rinnovare laè "necessario ritirarla verso il suo principio": il socialismo.Dopo la sconfitta circola anche al'idea che le ideologie sono scomparse e che per tornare a vincere occorre liberarci di vecchie categorie come destra eo vecchie idee come il socialismo.Un ragionamento che alla fine porta dritto al Movimento Cinque Stelle, e somiglia troppo a quello che dicono Grillo e Di Maio: essere "dentro un po' DC, un po' di destra, un po' di, un po' di centro", citare Berlinguer e pure Almirante, De Gasperi quando fa comodo, essere tutto e niente e fare una politica senza idee forti e scelte diche "si adatta" per sopravvivere meglio.No grazie. Io non ci sto.Io penso che la vittoria del M5S sia iniziata anche in Italia proprio con lache si sposta verso il centro, che insegue Blair, che diventa liberal-democratica e ...