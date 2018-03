Il direttore di GQ parla su Twitter con @Dio

“Sì - sono la donna di Enrico Mentana”. Sempre schiva - ora ha deciso di parlare. Finalmente si scopre tutto - ecco chi è. Giornalista - sempre sulle sue - ha preso il posto di Michela Rocco di Torrepadula nel cuore del direttore del Tg La7 : Di lui, sappiamo praticamente tutto. Dai dati anagrafici, alle passioni, agli amori. Diventato celebre per quel suo modo di parlare veloce e schietto, prima in Rai, poi come volto e direttore del Tg5 quindi a La7. Enrico Mentana, più che un Giornalista, un opinion leader. Della donna che lo accompagna però, sappiamo poco, così ha deciso di parlare lei. Francesca Fagnani, la Giornalista ha preso il posto dell’ex Miss Italia Michela Rocco ...

Dal senatore leghista di colore al direttore dell'ospedale di Palermo : ecco il nuovo Parlamento : Ma gli scranni di Montecitorio e Palazzo Madama ospiteranno anche perfetti sconosciuti o 'famosi' per motivi diversi dalla politica. Due veterinarie si accingono a prendere posto in aula: la ...

Berlusconi - scontro con Mentana/ Video : “Ma lei lo sa con chi sta parlando? Non ha studiato nulla - direttore” : Berlusconi, scontro con Mentana a Bersaglio mobile: Video. “Ma lei lo sa con chi sta parlando? Non ha studiato nulla, direttore”, l'attacco del leader di Forza Italia al direttore di Tg La7(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 17:53:00 GMT)

Amici 2018 - Luca Tommassini direttore artistico del Serale : adesso parla Giuliano Peparini : Luca Tommassini ha preso ufficialmente il posto di Giuliano Peparini come direttore artistico di Amici di Maria De Filippi: un ruolo, questo, che entusiasma parecchio la new-entry, ed è stata palese la sua incontenibile felicità quando la conduttrice lo ha invitato in studio per parlare della loro inedita collaborazione. Maria avrebbe dovuto colmare il vuoto lasciato da Peparini con un altro esperto di danza del suo stesso livello... impresa ...

Amici 2018 - adesso parla Peparini : ecco la verità sul cambio di direttore artistico : Luca Tommassini ha preso ufficialmente il posto di Giuliano Peparini come direttore artistico di Amici di Maria De Filippi: un ruolo, questo, che entusiasma parecchio la new-entry, ed è stata palese la sua incontenibile felicità quando la conduttrice lo ha invitato in studio per parlare della loro inedita collaborazione. Maria avrebbe dovuto colmare il vuoto lasciato da Peparini con un altro esperto di danza del suo stesso livello... impresa ...

Il direttore artistico di X Factor ad Amici? "Io e Maria ne stiamo parlando" : Un post su Facebook di dicembre pubblicato da Luca Tommassini aveva scatenato il gossip su un possibile passaggio del direttore artistico di X Factor a Amici di Maria de Filipp i. Dopo la sua ...

Il direttore artistico di X Factor ad Amici? Io e Maria ne stiamo parlando : Un post su Facebook di dicembre pubblicato da Luca Tommassini aveva scatenato il gossip su un possibile passaggio del direttore artistico di X Factor a Amici di Maria de Filippi.Dopo la sua provocazione, infatti, ne era nato un divertente botta e risposta. Maria De Filippi aveva risposto al suo "Maria che dici?": "Ti sta molto bene la felpa e sarebbe una gran bella sfida!". Ora, Tommassini chiarisce a TvZap il ...