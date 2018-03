Il Def sarà il primo banco di prova Nessuno ora si sbilancia

Cosa è il Def e perché sarà il primo scoglio della legislatura : Il Documento di economia e finanza, ogni anno entro il 10 aprile deve venire scritto e poi spedito a Bruxelles, ma, oltre alla cornice di dati economici e panorama internazionale, solitamente ...

Cosa è il Def e perché sarà il primo scoglio della legislatura : Mentre si scaldano i motori per la partita più importante prima di quella del governo, l'elezione dei presidenti delle Camere, c'è un altro tavolo sul quale i partiti, vincitori e vinti, stanno mettendo le prime pedine: il Documento di Economia e Finanza (Def), che sarà molto probabilmente il primo provvedimento della XVIII legislatura. Il Documento di economia e finanza, ogni anno entro il 10 aprile ...

M5s - Toninelli : “Primo atto politico sarà il Def - imporremo taglio tasse e misure contro la povertà” : “Il primo atto politico sarà il Def, nel quale imporremo i temi economici per cui i cittadini ci hanno dato la loro fiducia”. Così Danilo Toninelli, neo capogruppo M5s al Senato al termine della prima riunione dei nuovi parlamentari M5s a Roma. “Un abbassamento delle tasse e certamente delle misure per ridurre la povertà – aggiunge Toninelli, secondo il quale poi – quella di Di Maio premier è una condizione ...

Elezioni - i risultati Definitivi ci saranno solo martedì : 'Lo spoglio domenica sera 4 marzo inizierà subito dopo le 23 e da quel momento la macchina del Viminale si metterà in moto. Noi lavoreremo il più rapidamente possibile ma ci vorrà pazienza perché ...

Padoan - farò Def ad aprile perché forse non ci sarà ancora nuovo... : Il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan ritiene che il prossimo Documento di Economia e Finanza , Def, sarà varato sotto la sua guida, perché il nuovo governo potrebbe non essere ancora in carica, dopo le elezioni del 4 marzo.

Smog - ultimatum dell'Ue all'Italia : "Misure entro venerdì o sarà Deferita alla Corte di Giustizia" : La scadenza per la presentazione delle proposte anti-inquinamento era stata estesa dal commissario all'Ambiente Karmenu Vella, dopo l'incontro ministeriale di fine gennaio

Elezioni - Brunetta : “Non ci saranno inciuci - se non ci sarà maggioranza Definita si tornerà a votare” : “Nessun inciucio è all’orizzonte: se dalle urne non uscirà una maggioranza definita si tornerà subito a votare”. Lo ha detto Renato Brunetta, capogruppo uscente di Forza Italia alla Camera. ” Il problema però non si porrà, e non c’è nessun accordo da firmare: il centrodestra unito è irreversibile e andrà al governo del paese. L’ultimo sondaggio dà il centrodestra già a 310 seggi: con la maggioranza assoluta ...

Sicurezza nello Sport - sarà donato un Defibrillatore ad una struttura sportiva per Municipio : Sono 15, una per ogni Municipio, le strutture Sportive interessate sull’intero territorio di Roma che avranno a disposizione un defibrillatore e degli operatori certificati per il percorso di formazione di pronto intervento. L’iniziativa, che ha il patrocinio di Roma Capitale, è promossa e sostenuta da Roma Cares, la Fondazione della AS Roma. Particolare attenzione sarà […] L'articolo Sicurezza nello Sport, sarà donato un defibrillatore ad ...

