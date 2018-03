Il consiglio dei ragazzi incontra quello degli adulti 

Lo strano caso di Cinque Stelle e Lega : 50% dei consensi e nessun esponente in consiglio : Per la cronaca, va detto che i Cinque Stelle nell'emiciclo di viale De Gasperi ci sarebbero entrati certamente se due anni fa avessero avuto la possibilità di presentare la candidatura a sindaco di ...

Di Maio prepara la lista dei ministri e riunisce “un consiglio” prima del voto : Con la stessa strategia con cui le multinazionali anticipano il lancio dei loro prodotti, il Movimento 5 stelle offre un boccone alla volta al suo pubblico i nomi dei possibili ministri di un governo Di Maio. La lista, per la verità, è già completa e questa mattina ha già avuto modo di riunirsi per la prima volta, ma l’attenzione mediatica va ravvi...

Di Maio prepara la lista dei ministri e riunisce “un consiglio” prima del voto : Il ministero dell’Economia a un docente di Economia politica dell’Università sudafricana di Pretoria, Lorenzo Fioramonti, quello dell’Ambiente a un generale dei carabinieri, Sergio Costa. Sono i primi nomi che il Movimento 5 Stelle presenta agli elettori in vista delle elezioni di domenica 4 marzo....

Riforma carceri - slitta l'approvazione del consiglio dei ministri - : L'intenzione è di sottoporre un testo condiviso alla Camera per una terza lettura. Sulla materia sono stati invece approvati in via preliminare altri tre decreti attuativi riguardanti minori, lavoro e ...

Carceri - via libera all'attuazione della riforma in consiglio dei ministri : ROMA - 'Abbiamo varato tre decreti attuativi della riforma dell'ordinamento penitenziario'. Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni in conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri di questa ...

Carceri - via libera all'attuazione della riforma in consiglio dei ministri : L'annuncio di Gentiloni: "Abbiamo varato tre decreti attuativi". Il premier spiega: "Il nostro è un lavoro in progress. L'obiettivo è che il sistema...

Carceri - via libera alla riforma in consiglio dei ministri : L'annuncio di Gentiloni: "abbiamo varato tre decreti attuativi". Il premier spiega: "Il nostro è un lavoro in progress. L'obiettivo è che il sistema...

Riforma delle carceri - l’appello al consiglio dei ministri : non sprecate l’occasione di un atto di civiltà : Per chi ha seguito le vicende dell’universo carcerario italiano degli ultimi decenni, oggi è la vigilia di un momento storico. È fissato per oggi un Consiglio dei ministri nel quale si compirà o si vanificherà per sempre lo sforzo di centinaia di intelligenze, entusiasmi e competenze che negli ultimi tre anni sono state al servizio della Riforma del sistema penitenziario. Era il 2013 quando la Corte europea dei Diritti dell’Uomo ha condannato ...

Riforma delle Carceri - l’appello al consiglio dei ministri : non sprecate l’occasione di un atto di civiltà : Per chi ha seguito le vicende dell’universo carcerario italiano degli ultimi decenni, oggi è la vigilia di un momento storico. È fissato per oggi un Consiglio dei ministri nel quale si compirà o si vanificherà per sempre lo sforzo di centinaia di intelligenze, entusiasmi e competenze che negli ultimi tre anni sono state al servizio della Riforma del sistema penitenziario. Era il 2013 quando la Corte europea dei Diritti dell’Uomo ha condannato ...

La riforma delle carceri arriva in consiglio dei ministri. Malumori in arrivo da Lega e Fratelli d'Italia : Domani il Consiglio dei ministri varerà una riforma, forse l'ultima di questo governo, che potrebbe provocare qualche frizione nel centrodestra, soprattutto tra le file della Lega e di Fratelli d'Italia. E lo farà, quasi certamente, senza prendere in considerazione le richieste di modifica arrivate dalla commissione Giustizia del Senato. La riforma è quella dell'ordinamento penitenziario voluta dal ministro della Giustizia, ...

HoReCoast - presentata in consiglio Regionale l'edizione 2018 della fiera dei professionisti dell'Horeca - martedì 27 e mercoledì 28 a ... : «HoReCoast è una manifestazione che il Consiglio Regionale sostiene con forza perché crediamo vivamente che l'integrazione pubblico-privato sia la chiave di successo per lo sviluppo dell'economia ...

HoReCoast - presentata in consiglio Regionale l'edizione 2018 della fiera dei professionisti dell'Horeca - martedì 27 e mercoledì 28 a ... : Durante la "due-giorni, inoltre, sarà possibile seguire tutti gli appuntamenti in calendario in diretta streaming sul sito web www.HoReCoast.it e sulla fan page https://www.facebook.com/HoReCoast/ . ...

Bergamo - la protesta dei No Parking Fara fa saltare il consiglio comunale : Rimandata l'identificazione, anche se nel pubblico c'erano agenti in borghese, potrebbero fornire prove le telecamere per lo streaming o la marea di scatti e video rilanciata sui social , pure dal ...

Ritiro ‘punitivo’ per la Lazio? Inzaghi ha ascoltato il consiglio dei senatori : Il secondo tempo giocato dalla Lazio al ‘San Paolo’ è sembrato troppo brutto per essere vero. Simone Inzaghi è rimasto profondamente deluso dall’attaggiamento della squadra che nel primo scapolo del match era passata meritatamente in vantaggio, salvo poi sciogliersi come neve al sole. Nel day after il tecnico biancoceleste ha avuto un confronto con tutta la squadra nella quale si è paventata pure l’ipotesi di un Ritiro ...