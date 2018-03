I giornalisti sono cattivi | non parlate con loro Briefing anti-stampa ai

“Tutto in segreto per depistare fan e giornalisti”. Cecilia e Ignazio - lo scoop. La loro tattica è fallita miseramente : sono stati scoperti. Fidatevi - la notizia stavolta è grossa : Questo, signori, sì che è uno scoop. Dimenticate le voci del ritorno di fiamma con Francesco Monte dopo il ritiro di lui all’Isola dei Famosi per il cosiddetto canna-gate; dimenticate le ultime dichiarazioni di entrambi del tipo “è troppo presto” e “siamo ancora giovani”: Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser fanno sul serio. Almeno così sostiene il settimanale Vero, che ha raccolto la testimonianza di una coppia ...

Negli ultimi giorni ci sono stati due incendi che hanno coinvolto le proprietà di parenti dei giornalisti di Fanpage : Nella notte tra sabato e domenica c’è stato un incendio in un bar di Cava de’ Tirreni, in provincia di Salerno, gestito dal padre di un giornalista della testata online Fanpage, che pochi giorni fa aveva pubblicato un’inchiesta su presunte tangenti The post Negli ultimi giorni ci sono stati due incendi che hanno coinvolto le proprietà di parenti dei giornalisti di Fanpage appeared first on Il Post.

Tre giornalisti sono stati condannati all'ergastolo in Turchia : Prima la notizia della liberazione di Deniz Yucel, giornalista con doppia nazionalità turca e tedesca detenuto un anno fa e accusato di incitamento all'odio e propaganda a favore di organizzazione ...

Presentati a Marghera i candidati veneti della lista elettorale di 'INSIEME' : si sono anche i giornalisti Cinzia Politi e Giovanni Coviello : ... ispirata alle generazioni future, dalle generazioni passate " Nella coalizione del centrosinistra, la lista "INSIEME" rappresenta la Politica che si ispira agli ideali di solidarietà e giustizia ...

Calcio - il commissario Fabbricini chiarisce : “Mancini prossimo ct? Sono esercitazioni giornalistiche” : “Roberto Mancini prossimo ct azzurro? “Sono esercitazioni giornalistiche, non si è ancora parlato di questo in Via Allegri“. Con queste parole il neo commissario straordinario della Figc Roberto Fabbricini ha spento sul nascere tutte le chiacchiere concernenti la nomina del nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana di Calcio, intervenendo su Radio Sportiva. “Abbiamo due impegni a marzo con la Nazionale (le ...

Elezioni 2018 - candidati Vip : ci sono anche conduttori tv - giornalisti - la Iena e un’ex tronista. Ecco i nomi : Gianluigi Paragone, Francesca Barra giornalisti, ex conduttori tv disoccupati, aspiranti Miss Italia, manager, atleti. E pure un’ex tronista. Oltre ai veterani con la poltrona assicurata, tra i candidati nelle liste per il nuovo Parlamento non mancano volti e nomi noti della cosiddetta società civile. Vip (o presunti tali) schierati dai principali partiti in vista delle Elezioni del prossimo 4 marzo. Alcuni di loro riusciranno ad entrare ...

giornalisti e direttori di testate amiche - ma ci sono anche Galliani e Gregoraci : ecco i nomi simbolo della campagna di Silvio : ... mutuati dalle aziende di famiglia e dal mondo del giornalismo. Il nome più forte che circola è quello di Adriano Galliani, ex amministratore delegato del Milan, ora presidente di Mediaset premium e ...

"Nessuna frattura - abbiamo un unico programma". Beppe Grillo e Luigi Di Maio accusano i giornalisti : "Si sono inventati tutto" : "abbiamo un unico programma presentato ieri assieme al simbolo e un unico candidato premier. Come sempre abbiamo detto, la sera delle elezioni, se non dovessimo aver raggiunto la maggioranza assoluta, faremo un appello pubblico a tutti i gruppi e chiederemo di dare un Governo a questo Paese sui temi. No spartizioni di poltrone o di potere, ma soluzioni concrete ai problemi del Paese". Lo scrivono, in un post su Facebook, Beppe Grillo e Luigi Di ...

De Benedetti - la replica dei giornalisti di Repubblica : “Nostra identità e coraggio sono vivi. Risponderemo agli attacchi” : “L’identità e il coraggio che Repubblica dimostra nell’informare i propri lettori e nel portare avanti le proprie battaglie sono vivi e sono testimoniati innanzitutto dal lavoro dei giornalisti che ogni giorno difendono e dimostrano la propria indipendenza senza bisogno che qualcuno gliela conceda”. I rappresentanti sindacali dei giornalisti di Repubblica, replicano alle uscite del presidente onorario del gruppo Carlo De Benedetti ...

Trump ai giornalisti : Non sono razzista : 3.00 "No, non sono un razzista. sono la persona meno razzista che voi avete mai intervistato, ve lo posso assicurare". Ha risposto così Donald Trump ai giornalisti che al Trump International Golf Course di Palm Beach, in Florida, gli chiedevano di commentare le accuse di questi giorni per le sue presunte frasi volgari sui paesi di origine degli immigrati.