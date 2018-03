Huawei Y9 2018 è ufficiale | non male per 200 euro | ma poco originale

Il presunto Huawei Y9 (2018) svelato dentro e fuori da un nuovo esauriente leak : Huawei Y9 (2018) sarebbe stato quasi completamente svelato da un nuovo esauriente leak: ecco le possibili specifiche tecniche, il design e le colorazioni del nuovo smartphone che la casa cinese potrebbe presentare a breve. L'articolo Il presunto Huawei Y9 (2018) svelato dentro e fuori da un nuovo esauriente leak è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Huawei P Smart si aggiorna a inizio marzo 2018 : ecco le novità : Huawei P Smart in Italia sta iniziando a ricevere un nuovo aggiornamento firmware: ecco le principali novità del nuovo software.Segnaliamo a tutti i possessori italiani del nuovo Huawei P Smart, che da poche ore l’azienda cinese ha iniziato a rilasciare un nuovo aggiornamento firmware.Huawei P Smart si aggiorna a inizio marzo 2018: ecco le novità del nuovo firmwarePiù nello specifico si tratta del firmware seriale FIG-LX1 8.0.0.128(C432), ...

Huawei Y9 (2018) in arrivo con display da 5 - 93 pollici e quattro fotocamere : Huawei Y9 (2018) è il nome di uno degli smartphone che il produttore cinese si starebbe preparando a lanciare sul mercato. Ecco cosa sappiamo di lui L'articolo Huawei Y9 (2018) in arrivo con display da 5,93 pollici e quattro fotocamere è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Huawei P9 Lite No Brand si aggiorna con un nuovo firmware a inizio marzo 2018 : Primi feedback in Italia che l’Huawei P9 Lite No Brand sta ricevendo un nuovo aggiornamento firmware a inizio marzo 2018: i dettagli.Segnaliamo a tutti i possessori italiani di un Huawei P9 Lite No Brand, ovvero non acquistato tramite operatori telefonici, che da qualche ora l’azienda cinese ha iniziato a rilasciare un nuovo aggiornamento firmware.Huawei P9 Lite nuovo aggiornamento firmware a marzo 2018: ecco i dettagliPiù nello ...

Huawei P9 Lite - arrivano le patch di sicurezza di febbraio 2018 : cosa cambia : Per il momento è affar dei no brand, ma l’ultimo aggiornamento per i Huawei P9 Lite attivi nel nostro paese raggiungerà presto anche […] L'articolo Huawei P9 Lite, arrivano le patch di sicurezza di febbraio 2018: cosa cambia è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Scopriamo la possibile line up di smartphone Huawei e Honor per il 2018 : Sembra che anche la serie Mate di Huawei sia destinata ad affrontare un grosso balzo in avanti, passando dal numero 10 dello scorso anno al numero 20 del 2018, seguendo l'esempio della serie P. L'articolo Scopriamo la possibile line up di smartphone Huawei e Honor per il 2018 è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Huawei Y5 Lite (2018) sarà il primo smartphone Android Oreo (Go Edition) del produttore cinese : Huawei Y5 Lite (2018) sarà il promo smartphone del produttore cinese ad utilizzare Android Oreo (Go Edition). Ancora una volta l'anticipazione arriva da un firmware disponibile in anteprima grazie a @FunkyHuawei. L'articolo Huawei Y5 Lite (2018) sarà il primo smartphone Android Oreo (Go Edition) del produttore cinese è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Samsung Galaxy A8 (2018) riceve le patch di febbraio - Huawei P9 Lite quelle di gennaio : È anche oggi tempo di aggiornamenti in casa Samsung e Huawei: Galaxy A8 (2018) riceve le patch di sicurezza di febbraio, P9 Lite invece quelle di febbraio. Le novità degli update non sono finite qui... L'articolo Samsung Galaxy A8 (2018) riceve le patch di febbraio, Huawei P9 Lite quelle di gennaio è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Huawei annuncia il suo primo chip 5G per dispositivi mobili al MWC 2018 : Si chiama Huawei Balong 5G01 ed è un chip in grado di supportare lo standard 3GPP per reti 5G che dovrebbe essere capace di scaricare dati fino a 2.3 Gbps L'articolo Huawei annuncia il suo primo chip 5G per dispositivi mobili al MWC 2018 è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Huawei - Nokia e Zte : le novità 2018 : Barcellona – Giornata ricca di anticipazioni nel capoluogo catalano. Molti dei big dell’hi-tech che partecipano al Mobile World Congress hanno piazzato i propri appuntamenti da un angolo all’altro della città, dove è arrivato anche il re Filippo II in un incrocio di tensioni che mescolano la grande fiera della telefonia alla politica locale e internazionale. Da Huawei a Samsung, che ha chiuso il fitto calendario delle conferenze ...

Mobile World Congress 2018 - le novità di Huawei : In molti si aspettavano che al Mobile World Congress venisse tenuto a battesimo anche un nuovo smartphone della serie P di Huawei e, invece, l’azienda cinese ha stupito, giocando d’anticipo. Infatti, ha deciso di organizzare il suo evento il giorno prima che la grande fiera della telefonia di Barcellona aprisse i battenti e, invece di uno smartphone, ha svelato nuovi computer e tablet. Al Centre de Convencions Internacional il 25 febbraio sono ...

Huawei P10 e P10 Plus pagabili a rate da Wind : le nuove condizioni dal 26 febbraio 2018 : Tra pochi giorni (dal 26 febbraio 2018) Wind cambierà le condizioni di acquisto a rate degli smartphone Huawei P10 e P10 Plus: ecco i dettagli sui costi.Comunichiamo secondo recenti informazioni che a partire dal 26 febbraio 2018 e fino al 2 Aprile 2018 lo storico operatore telefonico arancione Wind applicherà nuove condizioni per l’acquisto a rate degli Huawei P10 e P10 Plus.Stiamo parlando del servizio “Telefono Incluso ...

Huawei Y3 (2018) : ecco le possibili caratteristiche : Huawei Y3 (2018) è un nuovo smartphone che dovrebbe poter contare su un processore quad-core MediaTek MT6737, 1GB di RAM e 8 GB di memoria integrata L'articolo Huawei Y3 (2018): ecco le possibili caratteristiche è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

MWC 2018 il programma : Samsung - Huawei - Nokia - Sony - Asus : A partire da domenica 26 febbraio 2018 inizierà il prossimo MWC 2018 che si terrà a Barcellona: il programma di marchi noti come Samsung, Huawei, Nokia, Sony e Asus.Tra poco meno di due giorni inizierà a Barcellona uno degli eventi mondiali più importanti per quanto riguarda la tecnologia e la telefonia mobile in particolare: stiamo parlando del MWC 2018.Alla fiera parteciperanno grandi e importanti produttori mondiali di smartphone, e noi ...