Huawei Wallet sul Play Store | presto pagamenti con smartphone Huawei in Europa?

hwbrain

(Di sabato 10 marzo 2018) Spunta sul Googlel’applicazione, il software che permette di effettuarein mobilità con glidell’azienda cinese.Vi avevamo parlato non molti giorni fa che il servizio di pagamento in mobilità Samsung Pay ha iniziato il suo primo processo (fase beta) di attivazione in Italia.Piano piano gli utenti possessori di unoSamsung Galaxy abilitato potranno effettuarein mobilità tramite il loro telefonino in qualsiasi negozio che supporta tale tecnologia.sulconin? at HWBrain.it.