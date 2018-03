Hockey prato | A1 2018 | tornato il campionato Risultati e classifica della decima giornata

Hockey prato - le convocate dell’Italia per il primo raduno dell’anno : incomincia la corsa verso i Mondiali : La Nazionale Italiana di Hockey su prato femminile si riunirà all’Acqua Acetosa di Roma per dieci giorni di raduno : dal oggi al 16 febbraio le azzurre ricominceranno il cammino di avvicinamento ai Mondiali che si disputeranno tra il 21 luglio e il 5 agosto a Londra. Si tratta della nostra seconda partecipazione alla rassegna iridata (precedente a Berlino 1976) ma la qualificazione è stata ottenuta sul campo per la prima volta. Il CT ...

Hockey prato : nazionale femminile in raduno verso i Mondiali. Le convocate di Roberto Carta : Iniziato il nuovo anno, si avvicina sempre più l’appuntamento più importante (per ora) di questo quadriennio per la nazionale femminile di Hockey su prato: i Mondiali di Londra che si svolgeranno in estate. Un’occasione unica per la squadra di Roberto Carta che dovrà prepararsi al meglio per affrontare le più forti nazionali del globo nella manifestazione iridata. Proprio per questo la FIH, assieme all’allenatore azzurro, ha ...