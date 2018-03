Guida italiana minacciata ad Auschwitz | “Qui non vogliamo stranieri”

Nuoto - Trofeo Città di Milano 2018 : Fabio Scozzoli Guida la squadra italiana. Assenti Detti - Paltrinieri e Pellegrini : Da domani si fa sul serio. L’ottava edizione del Trofeo Città di Milano sta per avere inizio e vedrà impegnati i big del Nuoto per le giornate di venerdì 9 e sabato 10 marzo, con batterie alla mattina e finali al pomeriggio (domenica 11 marzo saranno impegnati i giovani). Una presenza straniera di tutto rispetto. Assieme a Chad Le Clos, Mykhaylo Romanchuk e Benjamin Proud con Energy Standard e alla Nazionale della Repubblica Ceca, si ...

Karate - Series A 2018 : Sara Cardin Guida la pattuglia italiana a Salisburgo - ambizioni da podio per gli azzurri del kata : Le Series A 2018 approdano in Austria per la seconda tappa, in programma a Salisburgo tra venerdì 2 e domenica 4 marzo. Dopo l’appuntamento a Guadalajara, dunque, la competizione entra sempre più nel vivo, con i migliori interpreti mondiali della disciplina pronti a contendersi la vittoria e a testare il livello crescente di competitività del Karate in ambito internazionale, provando intanto a conquistare punti pesanti per il ranking in ...

Taekwondo - Sofia Open 2018 : Simone Crescenzi e Martina Corelli Guidano la pattuglia italiana in Bulgaria : ... una categoria di peso per ora a lei poco congeniale, anche se l'azzurra ha ceduto soltanto al cospetto di Milica Mandic , la migliore al mondo della sua categoria. Gli italiani sanno di potersi ...

Taekwondo - Sofia Open 2018 : Simone Crescenzi e Martina Corelli Guidano la pattuglia italiana in Bulgaria : Dopo la scorpacciata di podi in occasione dell’Egypt Open, la squadra italiana ha intenzione di rendere ancor più promettente questo avvio di stagione in Bulgaria con il Sofia Open 2018, che andrà in scena sabato 3 e domenica 4 marzo. Nove atleti azzurri saliranno sul tatami per andare a caccia del podio in un torneo di categoria G1, che assegna punti preziosi per il ranking mondiale, che assumerà una valenza fondamentale in questo biennio ...

Chi è l'italiana che Guida Yves Saint Laurent. Senza parlare francese : Non si trucca, a malapena si prende la briga di domare una imponente massa di ricci (e si vede), eppure guida uno dei colossi della moda internazionale e gli fa macinare miliardi. Francesca Bellettini è italiana (di Cesena, per la precisione) e non parla francese. Ma Yves Saint Laurent le ha messo in mano una casa di moda che, dopo l'abbandono improvviso del direttore artistico Hedi Simane, sembrava diretta a ...

Chi è l'italiana che Guida YSL. Senza trucco - letteralmente - : Ha studiato economia e business administration alla Bocconi e all'ultimo anno ha trascorso cinque mesi all'Università di Chicago. Dopo la laurea, si è trasferita a New York per un programma di ...

Sanità : oncologa italiana alla Guida ricerca Ue su pazienti anziani con neoplasie : Un incarico di prestigio è stato affidato ad un’oncologa italiana: Antonella Brunello (specialista in sarcomi, tumori dell’osso e pazienti anziani oncologici presso l’Oncologia Medica 1 dell’Istituto Oncologico Veneto – IRCCS) è stata infatti eletta a livello europeo per guidare a Bruxelles la Task Force sui pazienti anziani “Cancer in Elderly” in seno all’Organizzazione europea per la ricerca e la ...

Sanità : oncologa italiana alla Guida ricerca Ue su pazienti anziani con neoplasie (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “L'incarico affidato ad Antonella Brunello ci riempie di orgoglio - è il commento di Vittorina Zagonel (Direttore di Oncologia Medica 1 presso lo IOV e membro del Consiglio Superiore di Sanità) di fronte all'incarico EORTC - E' il riconoscimento delle sue competenze profe

Sanità : oncologa italiana alla Guida ricerca Ue su pazienti anziani con neoplasie (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "La scarsa partecipazione degli anziani negli studi, fa però si che si ottengano purtroppo scarse raccomandazioni basate sull'evidenza poi applicabili nella pratica clinica e terapeutica quotidiana. La Task Force che inizio a coordinare - un'area di lavoro trasversale nat

