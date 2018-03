Grosse crepe per l’Asus ZenFone 2 e l’assistenza dedicata | tempi di consegna a marzo 2018

optimaitalia

: Grosse crepe per l’#AsusZenFone2 e l’assistenza dedicata: tempi di consegna a marzo 2018 - GioPao9 : Grosse crepe per l’#AsusZenFone2 e l’assistenza dedicata: tempi di consegna a marzo 2018 - OptiMagazine : Grosse crepe per l'#AsusZenFone2 e l'assistenza dedicata: tempi di consegna a marzo 2018 -

(Di sabato 10 marzo 2018) Emergono in questi giorni segnalazioni non proprio incoraggianti per gli utenti che si ritrovano con un Asus2 da dover inviare necessariamente in assistenza. Dopo aver ricevuto l'aggiornamento di Facebook, con cui quantomeno ora si può usare l'app in questione senza troppi patemi a differenza di quanto è stato riportato dal pubblico nello scorcio finale di febbraio, oggi 10vorrei dedicarmi ad un altro aspetto che sta molto a cuore all'utenza.Quanto tempo occorre per riavere un Asus2 mandato al produttore? Indipendentemente dal fatto che il dispositivo sia ancora coperto o meno dalla garanzia, sembrerebbe che sia necessario far fronte ad un ciclo diverso rispetto a prima. Se in passato le questioni venivano archiviate in una settimana, o al massimo dieci giorni, ora pare che sia impossibile restare sotto la soglia delle due settimane. Indipendentemente dal ...