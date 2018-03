Grillo | Torino 2026? Occasione da cogliereOlimpiadi a zero debiti e in modo

Beppe Grillo oltre il ridicolo : no alle Olimpiadi a Roma - sì ai Giochi 2026 a Torino : Una giravolta degna di una medaglia d'oro. Beppe Grillo dice sì alle Olimpiadi a Torino e lascia il via libera alla sindaca grillina Chiara Appendino per presentare la manifestazione d'interesse per i ...

Olimpiadi Invernali 2026 a Torino - la città vuole il bis. E persino Grillo cambia idea : “grande occasione per la città e per il Movimento” : Sostenibili, a basso impatto ambientale e costo di realizzazione, ad alto tasso di riutilizzo e rilancio delle infrastrutture esistenti a cui si aggiunge una grande riconversione delle opere nel post olimpico. Sono i punti qualificanti dello studio di pre fattibilità illustrato dalla Camera di commercio per la candidatura di Torino a ospitare le Olimpiadi Invernali del 2026, a vent’anni di distanza da Torino 2006. “Secondo i nostri ...

Grillo : Olimpiadi a Torino - grande chance : 11.30 "Le Olimpiadi sono una grande occasione per Torino e per il Movimento.Dimostreremo di saperle fare a zero debiti e in modo sostenibile".Così Beppe Grillo durante un'assemblea di attivisti M5S, a Torino, dopo essere stato contattato per telefono dalla sindaca Appendino. La sindaca di Torino ha presentato agli attivisti una lettera da inviare al Cio per comunicare la manifestazione di interesse ad avviare un dialogo per decidere se ...

