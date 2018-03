Gran Bretagna | il governo vuole limitare il tempo sui social per gli adolescenti

Italo - primo passo verso l'estero : passaporto per le gare in Gran Bretagna : MILANO - Italo muove il primo passo verso i binari esteri. La società dei treni ad alta velocità - appena passata nelle mani del fondo americano Global Infrastructure Partners, specializzato nella ...

Vietati energy drink agli under 16 in Gran Bretagna : si teme abuso di zucchero e caffeina : Si tratta di una risposta alle preoccupazioni di medici e autorità di fronte al 'consumo crescente', talora indiscriminato, di questo tipo di bevande, assunte da chi fa sport, ma non solo, come ha ...

Gran Bretagna - in ripresa il terziario a febbraio : Teleborsa, - Il settore dei servizi mostra segnali di ripresa nel Regno Unito, dopo la debolezza registrata a inizio anno. A febbraio, secondo quanto rilevato da IHS Markit/CIPS l'indice servizi è ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : azzurre sconfitte dalla Gran Bretagna - sarà finale per il bronzo : Dopo il quarto posto del 2017, il podio rappresenterebbe il giusto premio per un gruppo in crescita esponenziale, capace di aggiudicarsi per due volte di fila la Coppa del Mondo. Nella finale per l'...

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : azzurre sconfitte dalla Gran Bretagna - sarà finale per il bronzo : L’Italia si giocherà la medaglia di bronzo nell’inseguimento a squadre femminile ai Mondiali di Ciclismo su pista in corso di svolgimento ad Apeldoorn, in Olanda. Il quartetto composto da Silvia Valsecchi, Elisa Balsamo, Tatiana Guderzo e Letizia Paternoster ha ceduto in semifinale alla Gran Bretagna e affronterà il Canada nella finalina di consolazione che vale un podio comunque fondamentale. Le azzurre si sono migliorate rispetto ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2018 : l’Italia si gioca con la Gran Bretagna un posto in finale nell’inseguimento femminile. Serve la gara perfetta delle azzurre : Questo pomeriggio l’Italia proverà a centrare una storica finale nell’inseguimento a squadre femminile ai Mondiali di Ciclismo su pista di Apeldoorn (Olanda). Il quartetto azzurro formato da Elisa Balsamo, Tatiana Guderzo, Letizia Peternoster e Simona Frapporti ha fatto registrare il terzo tempo in qualifica e affronterà in semifinale la Gran Bretagna. Andiamo quindi ad analizzare le prospettive di questa sfida. Ieri le azzurre hanno fatto ...

Gran Bretagna - in ritardo a visita medica : dottoressa la manda a casa e la sera la bimba muore : Una storia tremenda. Una morte senza senso. È la storia della piccola Ellie-May Clark, morta a 5 anni per essere arrivata in ritardo all'appuntamento con il medico.Il caso chocLa mamma e la bambina - con difficoltà motorie - sono arrivate in ritardo alla visita medica d'urgenza. La dottoressa Joanne Rowe le ha rispedite a casa. Il motivo? Nel suo studio vige la regola che non si accettano pazienti con più di 10 minuti di ritardo. Legge ...

Gran Bretagna - il partito laburista vuole unione doganale con l'Ue dopo la Brexit - primo ministro May in difficoltà : Il partito laburista vuole un'unione doganale con l'unione Europea dopo la Brexit. La scelta politica è stata confermata oggi dal leader del partito Jeremy Corbyn in un discorso sulla Brexit ...

Gran Bretagna : tremenda esplosione distrugge un edificio : Una forte esplosione ha letteralmente distrutto nella serata di domenica 25 Febbraio una palazzina di due piani a Leicester (150 km a nord ovest di Londra) nella regione inglese delle East Midlands. L'episodio è avvenuto in una zona molto frequentata della città tra Carlisle Street e Hincley Road ed è stato avvertito in tutta l'area. L'esplosione ha interessato un edificio di due piani che ospitava al piano terra un minimarket ed al piano ...

Alle Seychelles nasce una riserva marina Grande quanto la Gran Bretagna : Le Seychelles avranno un’enorme riserva marina, Grande quanto la Gran Bretagna, grazie a un accordo di riduzione del debito, del tutto innovativo, sostenuto tra gli altri da Leonardo DiCaprio. ...

La "Rana gialla" delle Figi - su una moneta da 1 dollaro locale. Coniata dalla Pobjoy Mint - Tadworth - Gran Bretagna - è in titanio ed in ... : Fonte immagine CoinWeek Gialla essendo, spesso, la rana, e giallo essendo, talvolta, il metallo titanio, nei diversi momenti, in cui esso viene monetato, si sono voluti unire questi due elementi, in ...