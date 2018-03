Elezioni 2018 - Luigi Di Maio : "Governo senza di noi insulto alla democrazia" : "Il nuovo governo dovrà rispettare la volontà dei cittadini che con oltre il 32% hanno votato un programma e una squadra. Noi abbiamo aperto a tutte le forze politiche, abbiamo chiesto a tutti responsabilità per far partire un governo presieduto da me". Luigi Di Maio, in una diretta sul suo account Facebook, parla agli elettori. "Noi siamo determinanti, un governo senza di noi non si può fare e tutti dovranno parlare ...

Di Maio : "Nessun Governo possibile senza di noi - siamo determinanti" : "Su presidenze Camere aperti ma riconoscere nostra forza. Pronta proposta su Def con nostri punti programmatici"

M5S - Di Maio : “Un Governo senza di noi? Prepariamo i pop-corn. Da me trasparenza : vi aggiornerò” : Luigi Di Maio spiega su facebook cosa sta accadendo al paese: “Al momento è ancora in carica il governo Gentiloni” ed elenca i prossimi passi che dovranno essere compiuti prima dell’insediamento di un nuovo eventuale governo. “Noi vogliamo discutere in modo trasparente sui temi. Io vi aggiornerò personalmente su tutti i passaggi, noi siamo forti perché dobbiamo rendere conto solo a voi. Da me avrete sempre la massima ...

MATTEO SALVINI COME LUIGI DI MAIO/ Su Governo pressing sul Pd : "Senza intesa politica si vota di nuovo" : MATTEO SALVINI sfida l'Europa e guarda al Governo: "manovra con meno tasse, a Bruxelles saranno contenti". No governi tecnici, altrimenti nuove elezioni: sfide all'Ue, Pd chiude alleanza(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 22:21:00 GMT)

Salvini : &qout;Io dialogo con tutti - questo mi hanno chiesto - però Governo senza pastrocchi&qout; : Un compleanno in pompa magna per &qout;il Capitano&qout; quello di oggi. &qout;Oggi festeggio rigorosamente con i miei figli e coi figli che gli italiani hanno scelto, perché li rappresentassero in ...

Elezioni - Salvini : “Senza Governo si torna al voto? Sicuramente non facciamo pastrocchi” : “Una cosa alla volta. Sicuramente non si fanno pastrocchi“. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine dell’incontro con i parlamentari neoeletti della Lega a Milano, a chi gli domanda se si tornerà a votare laddove non si riuscisse a formare un governo. E della possibilità che il presidente del Veneto Luca Zaia possa essere premier alternativo a lui se non si riuscisse a formare il governo, “ho parlato con Luca ...

Salvini - senza Governo no a pastrocchi : ANSA, - MILANO, 09 MAR - "senza un nuovo governo si torna a votare? Una cosa alla volta. Sicuramente non si fanno pastrocchi". Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, ha risposto ai giornalisti ...

Un Def senza impegni - l'eventuale manovra correttiva tocca al nuovo Governo : La patata bollente dell'eventuale manovra correttiva (per l'Europa deve essere di 3,5 miliardi) passa al nuovo governo, quando sarà formato. Il Tesoro, guidato da Pier Carlo Padoan, si smarca dall'impegno chiesto da Bruxelles all'Italia: il Def a cui stanno lavorando i tecnici di via XX settembre - spiega una nota - conterrà solo l'aggiornamento delle previsioni e del quadro della finanza pubblica. In altre parole, l'aggiornamento ...

Sicilia : Cancelleri (M5s) - Governo Musumeci? Un 'nominificio' senza precedenti : Palermo, 8 mar. (AdnKronos) - "Oggi abbiamo assistito alla più grande farsa degli ultimi anni. Un presidente della Regione che convoca una conferenza stampa sui primi 100 giorni del suo Governo per poi aprirla dicendo che 100 giorni sono pochi e non si poteva nulla. Solo chi pensa di prendere in gir

M5S Andria : "Vittoria alle politiche senza precedenti. Dopo il Governo puntiamo al Comune di Andria" : C'è una classe politica da rinnovare. Ma è al sud che si assiste allo spettacolo politico più indecoroso. Per esempio, ad Andria registriamo un centrodestra alla deriva che gongola pur non avendo ...

"Senza noi legislatura non parte Al Governo - M5S forza nazionale" Di Maio come Silvio sul predellino : Luigi Di Maio lo aveva previsto: "Dovranno passare da noi". E le elezioni - sottolineano i 5 stelle - lo hanno confermato. Nella 'quasi' tripartizione parlamentare, ritengono di essere centrali per la costituzione di una maggioranza che sia di governo. "Non siamo una forza territoriale come la Lega, siamo una forze nazionale e siamo inevitabilmente proiettati Segui su affaritaliani.it

Come vanno Borse e bond quando un Paese resta senza Governo? : Esiste una correlazione tra andamento dei mercati e ingovernabiltà? Nei più recenti casi in cui un Paese dell’Eurozona è rimasto a lungo senza un governo le Borse non sono tracollate e in alcuni casi hanno anche guadagnato. E anche laddove il bilancio finale è risultato negativo non sono mancate fasi in cui i listini erano in rialzo. Ecco che cosa insegnano i casi di Beglio, Spagna, Olanda e Germania...