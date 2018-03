Governo Regno Unito pensa di limitare l' uso dei social per i giovani

Elezioni - Regno Unito spera in Governo 'morbido' sulla Brexit : ... ha dichiarato Salvini al capo della redazione Affari internazionali del Telegraph, Ambrose Evans-Pritchard, in trasferta a Roma per seguire da vicino le conseguenze del voto sulla politica estera ...

Brexit - il documento segreto del Governo : “Regno Unito perderà tra 2 e 8% del Pil” : La Brexit causerà al Regno Unito una perdita tra il 2 e l’8% del Pil. Lo dice un rapporto interno realizzato per conto dello stesso governo di Londra, destinato a rimanere in ambienti governativi ma fatto trapelare nelle ultime ore da Buzzfeed, che ipotizza effetti negativi per tutti i settori dell’economia. Il documento stima una perdita di 8 punti di Prodotto interno lordo entro 15 anni in caso di un mancato accordo con l’Unione Europea, ...