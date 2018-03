Gli italiani più attesi alle Paralimpiadi

“Ci sono dei corpi fatti a pezzi…”. Angoscia per Gli italiani scomparsi in Messico : il terribile ritrovamento che fa temere il peggio. E quei nuovi dettagli che contribuiscono a tracciare una storia davvero assurda : Un’ipotesi inquietante, terribile, che sta prendendo piede nelle ultime ore sulla sorte dei tre napoletani scomparsi dal 31 gennaio in una sperduta regione centrale del Messico: lo stato di Jalisco. Quarantotto ore fa i media locali hanno infatti diffuso una notizia agghiacciante: cinque cadaveri smembrati sono stati scoperti dalla polizia dentro buste di plastica lasciate all’interno di un Suv rosso parcheggiato a bordo di un ...

Musica in streaming - la rivolta deGli 'scrocconi' - italiani - contro Spotify : Lo streaming e i capricci degli adulti Col passare delle ore, fortunatamente , per la reputazione degli italiani, s'intende, sul Play Store sono comparse via via sempre più numerose recensioni da 5 ...

Di Maio : 'Diamo aGli italiani alta qualità della vita'. Toninelli e la Grillo nuovi capigruppo : Siamo una lampadina gialla che illuminerà il Parlamento con gli interessi e le esigenze dei cittadini, a partire dalla definizione del Def in cui inseriremo le nostre proposte per la politica ...

Paralimpiadi PyeongChang 2018 : tutti Gli italiani in gara sabato 10 marzo. Gli orari in cui saranno al via gli azzurri : Prima giornata di gare alle Paralimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’Italia proverà a essere subito protagonista, gli azzurri hanno le carte in regola per provare a fare davvero molto bene. Giacomo Bertagnolli e Fabrizio Casal sono la nostra carta da medaglia: nella discesa libera di sci alpino (categoria visually impaired) possono davvero fare molto bene. In pista, sempre in discesa, anche Davide Bendotti (categoria standing) e Renè ...

Affari e mitra - sulle tracce deGli italiani scomparsi nel Messico comandato dai narcos : A Tecalitlán, regno del cartello di Jalisco, si cercano i tre connazionali. Tra agenti venduti e riti cannibali le speranze di trovarli sono poche

Gli affari pericolosi deGli italiani scomparsi nel Messico dei narcos : Qualche mese fa, la procura dello stato messicano di Tabasco ha accusato il Cartel Jalisco Nueva Generación di praticare il cannibalismo, come rito di iniziazione per i nuovi membri. Questi sono i criminali che potrebbero aver messo le mani sui tre italiani spariti nel paese di Tecalitlán. E così si capisce perché gli stessi investigatori stiano pe...

Il problema non è la legge elettorale - ma come votano Gli italiani. Lezione dal 4 marzo : Succede sempre così, passano 24-48 ore dall'esito del voto, e chi tra chi ha perso inizia la caccia al capro espiatorio. I social network, le fake news, i cittadini che non "ci hanno capito", il bel ...

L'anno nero deGli allenatori italiani all'estero : L'ex allenatore di Inter e Udinese, Andrea Stramaccioni è stato esonerato dallo Sparta Praga. Il tecnico romano ha pagato il pessimo rapporto instauratosi con il direttore sportivo Zdenek Scasny, che fino al 2016 aveva ricoperto proprio il ruolo di allenatore della squadra ceca. Molti i contrasti tra i due, come i protagonisti hanno riconosciuto. Il manager sul suo profilo Twitter ha ironizzato su questo:"Dissidi con AS? Ma quando mai! A ...

Magra o curvy - qual è la donna ideale? Fermi tutti : per uomini e donne italiani è… taGlia 44 : In un’epoca in cui molti sembrano orientati allo slim o small, c’è da farsi una domanda. Che, per molti, e soprattutto molte, è ‘la’ domanda: una donna per essere bella deve essere necessariamente Magra? Per gli italiani, di entrambi i sessi, la donna ideale è una taglia 44, seguita dalla 46 e solo al terzo posto la 40-42. Emerge dalla ricerca condotta da GfK Italia per il brand Fiorella Rubino, i cui risultati sono stati ...

Cos’è e a chi spetta il reddito di cittadinanza : requisiti ricercati daGli italiani - tutte le precisazioni : Cos'è il reddito di cittadinanza e quali son i requisiti per ottenerlo? A chi spetta poi il contribuito statale? Le elezioni di domenica 4 marzo, come oramai noto, non hanno restituito una maggioranza e nonostante la confusione che ne consegue, grazie all'effettivo exploit del Movimento 5 Stelle, sono in molti a chiedersi come fare per ottenere subito l'incentivo da parte del Governo. L'episodio più assurdo in tal senso si è già verificato a ...

"In Crimea vivono discendenti deGli italiani" - : Il nostro compito è scoprire il motivo per cui gli italiani volevano trasferirsi in Crimea, ha detto a Radio Sputnik il presidente della commissione etnografica e antropologica della Società ...

Gli squilibri italiani e il piano post Brexit dell'Ue. Le notizie del giorno - in breve : DAL MONDO Si è dimesso il consigliere economico di Trump . L'ex banchiere di Goldman Sachs, Gary Cohn, è contrario alla politica dei dazi su acciaio e alluminio. Oggi il presidente degli Stati Uniti ...

Università - ecco i miGliori atenei italiani per 5 grandi aree di studio : Università, ecco i migliori atenei italiani per 5 grandi aree di studio