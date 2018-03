Giovane ucciso a Pescara | la mamma | “Trovate il killer del mio angelo custode”

Pescara - Giovane ucciso a colpi di pistola e gettato tra gli arbusti : Un 29enne di Spoltore , Pescara, , Alessandro Neri, è stato trovato morto nel pomeriggio alla periferia di Pescara: secondo i carabinieri, che indagano sull'accaduto, si tratta di un omicidio. Il ...

Carl Grimes è morto/ Chi ha ucciso il figlio di Rick? Il Giovane si sparerà! (The Walking Dead 8) : La morte di Carl Grimes chiude una parentesi storica di The Walking Dead 8: ecco le parole commoventi di Andrew Lincoln per il figlio "televisivo" Chandler Riggs. (Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 20:43:00 GMT)

Giovane picchiato e ucciso : "Un linciaggio - lo credevano un ladro". E i passanti scattano selfie : La polizia indiana ha arrestato oggi due persone responsabili insieme a varie altre del linciaggio di un Giovane di una tribù nello Stato del Kerala, accusato di avere rubato del riso. Il...

“Ha ucciso la Giovane amante!”. Choc nella politica italiana : arrestato. Lui 64 anni - lei 25 in meno. Sulla sua colpevolezza non ci sarebbero più dubbi. Il cadavere della donna era stato trovato nel fiume : Non esiste il delitto perfetto. A un anno dall’omicidio, il giallo legato alla morte di Kruja Lavdije è arrivato a una svolta. La donna, una 40enne albanese che lavorava come badante a San Colombano al Lambro, paese lombardo in provincia di Milano, era ritrovata cadavere l’8 giugno 2016 a Monticelli d’Ongina (Piacenza) nelle acque del fiume Po. Ieri i carabinieri hanno arrestato un uomo di 64 anni. E non un uomo qualsiasi. Si ...

Ucciso don Dino - ex prete indagato per pedofilia : arrestato il suo Giovane amante : E' stato Ucciso dal compagno diciottenne che, secondo una prima ricostruzione, non accettava l’idea di esser stato lasciato. Venerdì a Medellin in Colombia è stato assassinato Dino Cinel, 76anni, ex prete di...

Atletica - giudice ucciso dal peso gettato da un Giovane atleta! Tragedia in un palazzetto : Tragedia in un palazzetto di Praga (Repubblica Ceca) durante una meeting di Atletica giovanile indoor. Un giudice, infatti, è rimasto ucciso da un peso gettato da un atleta. L’attrezzo lo ha colpito in pieno petto e Pavel Zeman è deceduto poco dopo. Non si tratta purtroppo di un episodio unico nel suo genere, servirebbe davvero più sicurezza all’interno degli impianti di gara. L’ultimo episodio risale al 2014: negli USA un ...

Crotone - Giovane ucciso a colpi di pistola : Un ragazzo di 18 anni, Giuseppe Parretta, è stato ucciso a colpi di pistola in via Ducarne, nel cuore del centro storico di Crotone. In base alle prime informazioni, il delitto sarebbe da ricondurre...

Tragedia in stazione - Giovane travolto e ucciso da un treno in transito : Il cadavere di un giovane è stato ritrovato lungo la banchina della stazione di Narni, in provincia di Terni. L'ipotesi più accreditata è che la vittima, originaria della Nigeria, sia stata urtata dal treno...

Narni - Giovane di 25 anni travolto e ucciso dal passaggio in stazione di un Frecciabianca : Narni (Tr) Un giovane di 25 anni, di origini nigeriane, è stato travolto e ucciso in stazione a Narni, da un Frecciabianca che passava, senza fermarsi, nel tardo pomeriggio di oggi. Secondo...

Giovane ucciso a Piacenza dopo lite davanti a un bar - : Il ragazzo era in compagnia di alcuni amici davanti a un locale alle porte del centro storico. Una discussione sarebbe degenerata in rissa e qualcuno avrebbe estratto un coltello, colpendo la vittima ...