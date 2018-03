Ginnastica | International Gymnix 2018 – Italia d’assalto per la vittoria Stanotte le

oasport

(Di sabato 10 marzo 2018) Questa notte (ore 00.30) l’andrà a caccia del bottino pieno agli, tradizionale competizione di livello internazionale che si svolge a Montreal (Canada). Nella città che hanno ospitato i Mondiali pochi mesi fa, la nostra Nazionale proverà a mettersi in luce in un contesto altamente competitivo e cercherà di migliorare il secondo posto dello scorso anno, ottenuto dopo aver tenuto testa agli USA per tre quarti di gara. La nostra squadra juniores si presenta per fare saltare il banco e provare a vincere uno degli eventi più attesi della stagione per le under 16: la classe 2003 parte con i favori del pronostico e non intende lasciare nulla al caso in una delle tante tappe di avvicinamento alle Olimpiadi di Tokyo 2020, obiettivo finale di un quartetto forte e promettente. Le gemelle Asia e Alice D’Amato, Elisa Iorio e Giorgia Villa hanno tutte le carte ...