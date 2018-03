Gigi Di Biagio in esclusiva al “Sabato della Ds”

calcioweb.eu

: Il Ct Gigi Di Biagio in esclusiva punta su #Buffon e #Balotelli - CalcioWeb : Il Ct Gigi Di Biagio in esclusiva punta su #Buffon e #Balotelli - marcocalla80 : RT @footballitalia: Gigi Di Biagio on Mario Balotelli and Marco Verratti rediscovering their form for #Italy - simpletaxadvice : RT @footballitalia: Gigi Di Biagio on Mario Balotelli and Marco Verratti rediscovering their form for #Italy -

(Di sabato 10 marzo 2018) ”Io non sto facendo nessun favore a Buffon. Buffon mi serve in campo, perché è un grande portiere. Poi se non dovesse giocare mi servirà per quello che rappresenta fuori dal campo. I giocatori non sono tutti uguali. L’allenatore che dice che i giocatori sono tutti uguali non dice la verità. E Buffon non è uno come gli altri”. Così il commissario tecnico ad interimNazionale di calcio,Di, nell’intervistaad Alessandro Antinelli per ”Il sabatoDs”, in onda questa sera alle 23.00 su Rai2. Diparla anche di Balotelli e Verratti e del loro possibile futuro azzurro. Del primo dice: ”Ero a Nizza qualche giorni fa per vederlo. Sta facendo tanti gol, sta facendo bene. Se lo convocherò? Vediamo. Per essere convocati non contano solo i gol: contano quelli, più le prestazioni e il comportamento. Lui è sotto la ...