Germania | Bayern Monaco a valanga | il titolo è sempre più vicino

Germania - Bayern senza ostacoli : vinta la classica con lo Schalke : ROMA - E sono nove. Il Bayern Monaco continua la sua inarrestabile marcia verso il titolo. I campioni di Germania battono 2-1 in casa lo Schalke e si portano a 56 punti, a +18 sul Lipsia secondo che ...

Bayern Monaco travolgente in Coppa di Germania : 6-0 al Paderborn : ROMA - Bayern Monaco travolgente in casa del Paderborn e semifinale di Coppa di Germania assicurata. Il 6-0 inflitto, nel match dei quarti, dai bavaresi alla formazione che milita nella terza ...

Coppa di Germania - Bayern Monaco in semifinale : 6-0 al Paderborn : BERLINO , Germania, - Tutto facile per il Bayern Monaco che vince 6-0 in casa del Paderborn e stacca il pass per le semifinali della Coppa di Germania . I bavaresi si sono imposti sul campo della ...

Coppa di Germania : Bayern Monaco travolgente - è semifinale : Tutto facile per i bavaresi: il 6-0 in casa del Paderborn regala la qualificazione al prossimo turno. Apre Coman, poi vanno in rete Lewandowski, Kimmich, Tolisso e due volte Robben

Germania - il solito Bayern : vince a Mainz - +18 sulla seconda : ROMA - Un abisso. E' quello che divide il Bayern Monaco dalle immediate -si fa per dire- inseguitrici in Bundesliga. I bavaresi mettono un altro tassello verso la conquista del titolo: basta loro un ...

Calciomercato - dalla Germania : 'Goretzka al Bayern'. Ma lo Schalke smentisce : TORINO - Il Bayern Monaco continua il forte pressing su Leon Goretzka , gioiello dello Schalke che piace (e non poco) anche alla Juventus e al Real Madrid . Secondo il quotidiano tedesco Bild, il club ...