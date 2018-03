Galles-Italia | Sei Nazioni Rugby 2018 | programma | orari e tv Le formazioni delle due

Sei Nazioni Under 20 - storica vittoria dell'Italia in casa del Galles : Gli azzurrini hanno vinto 18-7 contro i Dragoni a Colwyn Bay, Galles, nella quarta giornata del 6 Nazioni di categoria

Sei Nazioni femminile 2018 - Italia in Galles per evitare l’ultimo posto nella competizione : Dopo le prime tre sconfitte, tutte piuttosto nette contro Inghilterra, Irlanda e, soprattutto, Francia, l’Italia femminile di rugby si appresta a vivere le due sfide del Sei Nazioni maggiormente alla portata, quella in casa del Galles e quella in casa contro la Scozia. La prima, come per gli uomini, sarà la partita in trasferta, e si giocherà a Cardiff poche ore prima del match maschile. Alle 12.45 Italiane di domenica le azzurre ...

Galles-Italia in Diretta tv e Live-Streaming : ...56 Video - Inghilterra-Italia: Munari spiega il fuorigioco ai tifosi inglesi 00:38 Galles-Italia in Live-Streaming Galles-Italia sarà disponibile in Live-Streaming su Dplay, il servizio streaming di ...

Galles-Italia - Sei Nazioni 2018 : la formazione degli azzurri. Il XV schierato da O’Shea : Conor O’Shea si fida dei suoi uomini e delle sue idee: il CT della nazionale italiana di rugby ha comunicato la formazione che affronterà domenica il Galles nella quarta giornata del Sei Nazioni. Un solo cambio nel XV titolare degli azzurri: esce Tommaso Boni, entra Giulio Bisegni. Altre new entry partiranno dalla panchina: a Cardiff saranno pronti ad entrare a gara in corso Oliviero Fabiani, Giovanni Licata e Guglielmo Palazzani. Di ...

Rugby femminile - Sei Nazioni 2018 : il XV dell’Italia per la sfida al Galles di domenica : Qualche cambio (precisamente tre) rispetto all’ultima uscita con la Francia: torna il Sei Nazioni femminile e torna in campo la nazionale italiana. domenica mattina le azzurre sfidano in trasferta il Galles: appuntamento alle 12.45 italiane, con diretta su Eurosport Player e differita alle ore 20 su Eurosport 2. “Il 6 Nazioni esprime un livello altissimo di gioco – le parole del ct azzurro Di Giandomenico – Nel torneo non ci sono mai ...

Rugby - Sei Nazioni 2018 : l’Italia affronta un Galles rivoluzionato. Serve un miracolo : Torna dopo una settimana di pausa il Sei Nazioni di Rugby: la nazionale italiana vola in Galles a caccia di una vittoria che manca addirittura da tre anni agli azzurri. Sono arrivate tre sconfitte in altrettanti match tra Inghilterra, Irlanda e Francia: la partita di Marsiglia ha dato qualche certezza in più alla squadra di Conor O’Shea, ma Serve far risultato per sbloccare questa situazione tutt’altro che positiva. Vincere in terra ...

Galles-Italia Under 20 - 5 cambi per gli azzurrini e il ritorno di un Einstein : Quel 78-12 buscato dalla Francia nell'ultima uscita non sarà 'alimento' facile da digerire. Non c'è comunque tempo per pensarci perché ecco profilarsi un altro durissimo confronto. A Colwyn Bay, oggi ,...

Galles-Italia - Sei Nazioni 2018 : quando giocano? La data della partita. Programma - orari e tv : Tutte le sfide del Sei Nazioni saranno trasmesse in diretta TV ed in live streaming sulla piattaforma OTT gratuita DPLAY , nonché su OASport, che vi offrirà la diretta live streaming di tutte le ...

Galles-Italia - Sei Nazioni 2018 : quando giocano? La data della partita. Programma - orari e tv : Ci siamo, mancano poco più di 48 ore: dopo la settimana di riposo che ha fatto seguito alla terza gara dell’Italia nel Sei Nazioni 2018 di rugby, è ormai tempo di pensare al quarto impegno degli azzurri. La nostra selezione, ancora a quota zero in classifica, è attesa dalla terza trasferta consecutiva, che sarà l’ultima di questo torneo. Gli azzurri faranno visita, domenica 11 marzo, alle 16.00 ora italiana, al Galles, che ha vinto all’esordio ...

6 Nazioni : ecco il Galles anti-Italia : ANSA, - CARDIFF, 7 MAR - Warren Gatland, ct del Galles, ha annunciato oggi la formazione che affronterà l'Italia domenica 11 marzo al Principality Stadium di Cardiff , ore 16 italiane, nella quarta ...

Sei Nazioni 2018 - il XV titolare del Galles per la sfida all’Italia. La formazione titolare dei Dragoni : out Jones e Halfpenny : Warren Gatland, CT del Galles, ha comunicato il XV titolare con cui affronterà l’Italia nella quarta giornata del Sei Nazioni 2018 di rugby. Al Principality Stadium di Cardiff, i Dragoni affronteranno gli azzurri che vanno a caccia di una grande impresa. I padroni di casa dovranno però fare fare a meno di Wyn Jones che si è infortunato al bicipite femorale. Out anche Halfpenny che partirà soltanto dalla panchina. Spazio a Davies ed Evans, ...

Rugby - Sei Nazioni 2018 : i convocati dell’Italia per la trasferta in Galles - 27 azzurri per l’impresa a Cardiff : Conor O’Shea, CT della Nazionale Italiana di Rugby, ha definito la lista dei 27 convocati per la quarta giornata del Sei Nazioni 2018. Gli azzurri saranno impegnati contro il Galles a Cardiff nella giornata di domenica 11 marzo. Il coach ha liberato l’infortunato George Biasi, Tommaso Boni, Luca Morisi, Abraham Steyn e Federico Zani. Dunque sono questi gli azzurri che domani pomeriggio lasceranno Roma in direzione del capoluogo ...

Galles-Italia - video intervista a Violi. Come vedere il match in tv : ... terza sconfitta degli azzurri nel Sei Nazioni Rugby Sei Nazioni, Francia-Italia: le formazioni e dove vedere il match in diretta tv e live streaming Rugby Pro 14, Dragons-Benetton: Sgarbi tocca le ...

Galles-Italia - Sei Nazioni femminile 2018 : programma - orari e tv : Domenica 11 marzo ore 12.45 Galles-Italia, Principality Stadium Cardiff diretta tv su Eurosport 2 ed in streaming su Eurosport Player , diretta live testuale su OASport .