Galles-Italia | Parisse sogna l' impresa | ' A Cardiff è sempre speciale'

Galles-Italia - Sei Nazioni Rugby 2018 : programma - orari e tv. Le formazioni delle due squadre : Ci siamo, mancano poco più di 24 ore: dopo la settimana di riposo che ha fatto seguito alla terza gara dell’Italia nel Sei Nazioni 2018 di Rugby, è ormai tempo di pensare al quarto impegno degli azzurri. La nostra selezione, ancora a quota zero in classifica, è attesa dalla terza trasferta consecutiva, che sarà l’ultima di questo torneo. Gli azzurri faranno visita domani, domenica 11 marzo, alle 16.00 ora italiana, al Galles, che ha vinto ...

Sei Nazioni Under 20 - storica vittoria dell'Italia in casa del Galles : Gli azzurrini hanno vinto 18-7 contro i Dragoni a Colwyn Bay, Galles, nella quarta giornata del 6 Nazioni di categoria

Sei Nazioni femminile 2018 - Italia in Galles per evitare l’ultimo posto nella competizione : Dopo le prime tre sconfitte, tutte piuttosto nette contro Inghilterra, Irlanda e, soprattutto, Francia, l’Italia femminile di rugby si appresta a vivere le due sfide del Sei Nazioni maggiormente alla portata, quella in casa del Galles e quella in casa contro la Scozia. La prima, come per gli uomini, sarà la partita in trasferta, e si giocherà a Cardiff poche ore prima del match maschile. Alle 12.45 Italiane di domenica le azzurre ...

Galles-Italia in Diretta tv e Live-Streaming

Galles-Italia - Sei Nazioni 2018 : la formazione degli azzurri. Il XV schierato da O’Shea : Conor O’Shea si fida dei suoi uomini e delle sue idee: il CT della nazionale italiana di rugby ha comunicato la formazione che affronterà domenica il Galles nella quarta giornata del Sei Nazioni. Un solo cambio nel XV titolare degli azzurri: esce Tommaso Boni, entra Giulio Bisegni. Altre new entry partiranno dalla panchina: a Cardiff saranno pronti ad entrare a gara in corso Oliviero Fabiani, Giovanni Licata e Guglielmo Palazzani. Di ...

Rugby femminile - Sei Nazioni 2018 : il XV dell’Italia per la sfida al Galles di domenica : Qualche cambio (precisamente tre) rispetto all’ultima uscita con la Francia: torna il Sei Nazioni femminile e torna in campo la nazionale italiana. domenica mattina le azzurre sfidano in trasferta il Galles: appuntamento alle 12.45 italiane, con diretta su Eurosport Player e differita alle ore 20 su Eurosport 2. “Il 6 Nazioni esprime un livello altissimo di gioco – le parole del ct azzurro Di Giandomenico – Nel torneo non ci sono mai ...

Rugby - Sei Nazioni 2018 : l’Italia affronta un Galles rivoluzionato. Serve un miracolo : Torna dopo una settimana di pausa il Sei Nazioni di Rugby: la nazionale italiana vola in Galles a caccia di una vittoria che manca addirittura da tre anni agli azzurri. Sono arrivate tre sconfitte in altrettanti match tra Inghilterra, Irlanda e Francia: la partita di Marsiglia ha dato qualche certezza in più alla squadra di Conor O’Shea, ma Serve far risultato per sbloccare questa situazione tutt’altro che positiva. Vincere in terra ...

Galles-Italia Under 20 - 5 cambi per gli azzurrini e il ritorno di un Einstein : Quel 78-12 buscato dalla Francia nell'ultima uscita non sarà 'alimento' facile da digerire. Non c'è comunque tempo per pensarci perché ecco profilarsi un altro durissimo confronto. A Colwyn Bay, oggi ,...

Galles-Italia - Sei Nazioni 2018 : quando giocano? La data della partita. Programma - orari e tv : Tutte le sfide del Sei Nazioni saranno trasmesse in diretta TV ed in live streaming sulla piattaforma OTT gratuita DPLAY

6 Nazioni : ecco il Galles anti-Italia : ANSA, - CARDIFF, 7 MAR - Warren Gatland, ct del Galles, ha annunciato oggi la formazione che affronterà l'Italia domenica 11 marzo al Principality Stadium di Cardiff , ore 16 italiane, nella quarta ...

Sei Nazioni 2018 - il XV titolare del Galles per la sfida all’Italia. La formazione titolare dei Dragoni : out Jones e Halfpenny : Warren Gatland, CT del Galles, ha comunicato il XV titolare con cui affronterà l’Italia nella quarta giornata del Sei Nazioni 2018 di rugby. Al Principality Stadium di Cardiff, i Dragoni affronteranno gli azzurri che vanno a caccia di una grande impresa. I padroni di casa dovranno però fare fare a meno di Wyn Jones che si è infortunato al bicipite femorale. Out anche Halfpenny che partirà soltanto dalla panchina. Spazio a Davies ed Evans, ...

Rugby - Sei Nazioni 2018 : i convocati dell’Italia per la trasferta in Galles - 27 azzurri per l’impresa a Cardiff : Conor O’Shea, CT della Nazionale Italiana di Rugby, ha definito la lista dei 27 convocati per la quarta giornata del Sei Nazioni 2018. Gli azzurri saranno impegnati contro il Galles a Cardiff nella giornata di domenica 11 marzo. Il coach ha liberato l’infortunato George Biasi, Tommaso Boni, Luca Morisi, Abraham Steyn e Federico Zani. Dunque sono questi gli azzurri che domani pomeriggio lasceranno Roma in direzione del capoluogo ...

