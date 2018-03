Fuochi pirotecnici | a Moncalieri il terzo Congresso nazionale della categoria

Sequestrati 10 quintali di Fuochi pirotecnici illegali : Circa dieci quintali di fuochi pirotecnici illegali sono stati Sequestrati a Cosenza e nei comuni di Acri, Corigliano e Rossano dalla Guardia di finanza che ha denunciato 10 persone per violazioni ...

Messico - incidente con Fuochi pirotecnici per Damm : ustioni al viso : Il calciatore messicano Jürgen Damm ha avuto un incidente con dei fuochi pirotecnici ed ha riportato ferite su parte del viso e salterà il debutto del suo club, il Tigres, attuale campione della ...

Incidente con i Fuochi pirotecnici - ustioni al volto per Lucas Viatri : MONTEVIDEO (Uruguay) - Un finale di anno amaro, o meglio brutto, per Lucas Viatri . L'attaccante argentino, che ora milita nel Peñarol , è rimasto gravemente ferito al volto dopo l'esplosione ...

Sequestro 4 q Fuochi pirotecnici - arresti : BARI, 27 DIC - Circa quattro quintali di materiale pirotecnico sono stati sequestrati nel corso delle festività natalizie dai carabinieri del comando provinciale di Bari in città e provincia; due ...

Con Piroapp Fuochi pirotecnici sicuri a portata di app : Capodanno ‘sicuro’ con Piroapp , la prima applicazione per smartphone e tablet interamente dedicata ai fuochi pirotecnici . L’iniziativa, realizzata dall’AssPI (Associazione pirotecnica italiana) si pone due obiettivi principali atti a garantire una sempre maggiore legalità e sicurezza, indirizzando i consumatori verso un acquisto ed un uso responsabile degli articoli pirotecnici soprattutto in occasione della festività del ...

Fuochi pirotecnici : sempre più città vietano i botti a Capodanno : Ogni anno è sempre più numerosa l'adesione dei comuni italiani all'iniziativa di vietare i Fuochi d'artificio durante la notte di San Silvestro. Infatti, fortunatamente, per merito di riuscite campagne di sensibilizzazione la gente sta iniziando a comprendere la pericolosità di questa pratica per persone, animali domestici ed anche per l'ambiente. Puntualmente ogni anno, i telegiornali del primo gennaio sembrano dei bollettini di guerra con la ...