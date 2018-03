Fulmine sui fedeli in preghiera | 14 morti in Ruanda

meteoweb.eu

(Di sabato 10 marzo 2018) Almeno 16 persone uccise da fulmini innelle ultime 48 ore. Un, in particolare, si è abbattuto su un gruppo di circa 45raccolti in: in 14 sono rimasti uccisi, come ha reso noto il sindaco del distretto di Nyaruguru, Francois Habitgeko. Altre due persone, compreso un bambino, sono morte in un altro incidente avvenuto ieri mattina nella stessa area. L'articolosuiin, 14insembra essere il primo su Meteo Web.