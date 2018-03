Fucci si ricandida a Pomezia

M5s - il sindaco di Pomezia Fucci si ricandida con una lista civica : “Quella dei due mandati è una regola miope” : Il sindaco di Pomezia Fabio Fucci, quello che nelle intercettazioni di Mafia Capitale veniva definito da Salvatore Buzzi “l’incorruttibile“, si ricandiderà ma non più sotto il simbolo del Movimento Cinque Stelle. Il primo cittadino infatti si ripresenterà alle elezioni di primavera con una lista civica, Essere Pomezia. E’ una decisione arrivata dopo un lungo braccio di ferro tra Fucci e i vertici dei Cinquestelle per via ...