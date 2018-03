Frana nel vicentino | strada bloccata fino alla rimozione 

Maltempo Toscana : Frana nell’Aretino - isolate due abitazioni : A causa di una frana nel comune di Castelfranco Piandisco’ (Arezzo), probabilmente originata da piogge e neve, due abitazioni sono rimaste isolate. Il movimento franoso si è riversato su Casamora, una frazione che si trova nella collina sopra Piandisco’, isolando le case di via Campiano. Sul posto i vigili del fuoco (che stanno procedendo alla messa in sicurezza dell’area), il personale del comune di Castelfranco ...

Maltempo - Frana nel Bolognese : domani riapre la ferrovia Porrettana : Sarà interamente operativa da domani la linea ferroviaria Bologna – Porretta (la cosiddetta Porrettana), dopo la chiusura di due giorni del tratto fra Riola e Porretta per il movimento franoso in atto nella zona di Marano di Gaggio Montano, nel Bolognese. La sospensione della circolazione ferroviaria ha comportato una riorganizzazione del servizio, anche con l’utilizzo di autobus sostitutivi, che si concluderà questa sera. Nel ...

Maltempo - ancora emergenza in Emilia : Frana nell’Appennino Bolognese : Prosegue in Emilia Romagna l’emergenza per la frana che da venerdì blocca il vecchio tracciato della statale 64 Porrettana, a Marano di Gaggio Montano, sull’Appennino bolognese. Sabato il fronte ha raggiunto il letto del fiume Reno, che passa poco lontano, ma per il momento l’enorme massa di terra, circa un milione di metri cubi, non ha ostruito completamente il corso d’acqua, grazie al lavoro di contenimento fatto giorno ...

Frana raggiunge letto Reno nel Bolognese : ANSA, - BOLOGNA, 3 MAR - Continua a muoversi la Frana che da ieri blocca il vecchio tracciato della statale 64 Porrettana, a Marano di Gaggio Montano, sull'Appennino Bolognese. In tarda mattinata il ...

Maltempo nel Bolognese : Frana raggiunge il letto del fiume Reno : La frana che da ieri blocca il vecchio tracciato della SS64 Porrettana, a Marano di Gaggio Montano, sull’Appennino Bolognese, continua a muoversi: ha raggiunto il letto del fiume Reno e si teme che possa ostruire il corso d’acqua. “La preoccupazione e’ la creazione di un invaso a valle del fiume ma speriamo vengano fatte in tempo tutte le opere per scongiurare questo. La cosa rassicurante e’ che ci sono gia’ i ...

Maltempo : Frana trancia un cavo Telecom nel Bolognese : “Un movimento franoso a Marano ha tranciato il cavo Telecom che serve il distretto di Porretta, provocando la sospensione della telefonia fissa”. A dare l’annuncio sulla propria pagina Facebook è l sindaco del Comune bolognese di Alto Reno Terme, Giuseppe Nanni. “Sono in contatto con i responsabili dell’azienda, i quali hanno gia’ inviato una squadra per stendere un cavo provvisorio e bypassare il guasto. Nel ...

Sicilia : Frana nel messinese - protezioni su muro strada provinciale : Palermo, 26 feb.(AdnKronos) – Verranno posizionate questa mattina delle protezioni lungo il muro esistente per consentire la riapertura al transito di tutta la strada provinciale, che collega Alcara Li Fusi a Sant’Agata di Militello (Messina), nella quale sabato mattina è avvenuta una frana. “Nel contempo, la Città metropolitana, proprietaria dell’arteria, procederà a rimodulare un progetto, già inserito nel ‘Patto ...

Sicilia : Frana nel messinese - protezioni sul muro della strada provinciale : Verranno posizionate questa mattina delle protezioni lungo il muro esistente per consentire la riapertura al transito di tutta la strada provinciale, che collega Alcara Li Fusi a Sant’Agata di Militello (Messina), nella quale sabato mattina è avvenuta una frana. “Nel contempo, la Città metropolitana, proprietaria dell’arteria, procederà a rimodulare un progetto, già inserito nel ‘Patto per il sud’, per mettere in sicurezza definitiva il ...

Sicilia : Frana nel messinese - protezioni su muro strada provinciale : Palermo, 26 feb., AdnKronos, Verranno posizionate questa mattina delle protezioni lungo il muro esistente per consentire la riapertura al transito di tutta la strada provinciale, che collega Alcara Li ...

Sicilia : Frana nel messinese - protezioni su muro strada provinciale : Palermo, 26 feb.(AdnKronos) - Verranno posizionate questa mattina delle protezioni lungo il muro esistente per consentire la riapertura al transito di tutta la strada provinciale, che collega Alcara Li Fusi a Sant’Agata di Militello (Messina), nella quale sabato mattina è avvenuta una frana. "Nel co

Frana nel Messinese : coinvolta un’auto in transito - un ferito : “E’ l’epilogo di una condizione di abbandono della viabilita’ provinciale che si protrae ormai da troppo tempo. Una realta’ assai diffusa nelle aree interne e di collina. Ho gia’ disposto, per la giornata di domani, un sopralluogo a cura del capo della Protezione civile regionale. In pochi giorni bisognera’ capire i provvedimenti da adottare per ripristinare la percorribilita’ ...

Maltempo Piemonte : neve e Frana - disagi alla viabilità nell’area del Tenda e del Colle della Maddalena : Anas rende noto che si è proceduto alla chiusura notturna del transito del Tunnel di Tenda causa neve sul versante francese: la galleria restera’ chiusa dalle 21 alle 6 fino a lunedi’ 26 febbraio. Lungo l’altro valico internazionale tra Cuneo e la Francia, al Colle della Maddalena, una frana lungo il versante francese ne ha provocato la chiusura temporanea per consentire i lavori di ripristino della sede stradale. L'articolo ...

Maltempo nel Beneventano : Frana e disagi nelle aree dell’alluvione del 2015 : Il Maltempo che da due giorni imperversa sulla Campania, con piogge torrenziali e forte vento, ha provocato grossi disagi nella provincia di Benevento: una frana si è riversata sulla SS88 che collega Benevento e Avellino. Lo smottamento si è verificato nel tratto della frazione Motta di Sant’Angelo a Cupolo. disagi anche nel capoluogo, in particolare nelle zone colpite dall’alluvione dell’ottobre 2015. La pioggia ha provocato ...

Castellammare : Frana nella zona collinare - tre famiglie isolate : Castellammare. frana in via Vecchia Pozzano, crolla parte del costone della montagna: tre famiglie bloccate. Sul posto da questa mattina gli uomini del reparto operativo della protezione civile Ross e ...