Forte maltempo al Centro-Nord Domenica | mite al Sud

Usa - Forte maltempo : oltre 1.500 voli cancellati a New York : oltre 1.500 voli sono già stati cancellati, oggi, negli aeroporti che servono l’area di New York, a causa del maltempo che sta colpendo la costa orientale degli Stati Uniti. All’aeroporto di Newark sono stati cancellati più di 550 voli, ovvero il 45% di quelli solitamente in programma; al Jfk cancellati 467 voli, ovvero il 40%, mentre al LaGuardia si registrano 587 cancellazioni; altre sono attese nell’arco della giornata. ...

Maltempo - temporali e Forte vento in Calabria : La perturbazione di origine atlantica che ha investito l'Italia continuerà ad interessare buona parte delle regioni meridionali anche nelle prossime ore. Sulla base delle previsioni disponibili, il ...

Previsioni Meteo Italia - ultime 24-36 ore di maltempo : poi migliora con temperature in Forte aumento - nel weekend “esplode” la Primavera : 1/12 ...

Allerta Meteo - Forte maltempo al Centro/Sud : avviso della protezione civile - “attenzione a temporali e venti intensi” : Allerta Meteo – L’area di bassa pressione di origine atlantica che da giorni insiste sulle regioni Centro-meridionali, non accenna a lasciare il nostro Paese e continuerà a convogliare impulsi perturbati determinando un’intensificazione delle precipitazioni. Domani il passaggio di un secondo impulso porterà tempo perturbato su buona parte della penisola, con temporali sulle regioni tirreniche, accompagnati – dal pomeriggio – da ...

Allerta Meteo - Forte maltempo sull’Italia : avviso della protezione civile - piogge e forti venti al centro-sud : Allerta Meteo – La presenza sull’Italia di correnti occidentali di origine atlantica, con impulsi perturbati che interessano soprattutto le regioni centro-meridionali, continuerà a determinare una fase di maltempo caratterizzata da precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, soprattutto su Campania e settori tirrenici di Basilicata e Calabria, e da venti forti o di burrasca su tutte le regioni del centro-sud. Sulla base ...

Allerta Meteo - Forte maltempo in arrivo in tutt’Italia : avviso della protezione civile [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo. Ancora maltempo sull’Italia a causa delle correnti occidentali atlantiche che continuano ad influenzare le condizioni Meteorologiche. Una serie di perturbazioni interesseranno da domani soprattutto il Centro-Sud del Paese con una intensificazione delle precipitazioni che, a tratti, assumeranno anche carattere temporalesco, specialmente sulle regioni meridionali peninsulari. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento ...

Maltempo - Forte nevicata in Lombardia | Pericolo valanghe sulle Alpi - a Mantova muore un clochard : Dopo una breve pausa ancora forti nevicate sul capoluogo lombardo. Stroncato dal freddo a Mantova un senzatetto 52enne. Pericolo valanghe sulle Alpi

Maltempo - Forte nevicata in Lombardia | A Milano caduta letale per un 56enne - a Mantova muore un clochard : Dopo una breve pausa ancora forti nevicate sul capoluogo lombardo. Un uomo di 56 anni è deceduto dopo essere scivolato a terra, battendo la testa, mentre percorreva via Bassi, in zona Isola. Stroncato dal freddo a Mantova un senzatetto tunisino

Maltempo - altra Forte nevicata su Milano Riaperto il tratto di A1 chiuso per il gelo | A Mantova morto un clochard : Dalle 10 forti nevicate sul capoluogo lombardo e sull'hinterland. Non sono segnalati particolari disagi. Chiusa per qualche ora l'autostrada A1 nel Piacentino per il gelo. Ora la circolazione è ripresa

Allerta Meteo - sabato di Forte maltempo sull’Italia tirrenica : attenzione ai violenti temporali del pomeriggio/sera : 1/12 ...

