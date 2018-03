Follia West Ham | doppia invasione di campo a Londra | tifosi infuriati per la sconfitta

Follia a Barcellona : 4 giocatori del West Browmich Albion rubano un taxi : Il West Browmich Albion non naviga in buone acque in Premier League. La squadra allenata da Alan Pardew è ultima in classifica e sta vedendo sempre più vicino lo spettro della retrocessione. Il club, per questa ragione, ha deciso di effettuare un mini ritiro a Barcellona anche se quattro giocatori si sono resi protagonisti di un fatto gravissimo. Jonny Evans, Gareth Bally, Jake Livermore e Boaz Myhill hanno rubato un taxi.I quattro calciatori ...