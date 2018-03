Fisco | Cgia | autonomi versano più Irpef di dipendenti e pensionati 3

Fisco : Cgia - autonomi versano più Irpef di dipendenti e pensionati : Roma, 10 mar. (AdnKronos) – I lavoratori autonomi versano all’erario più Irpef di dipendenti e pensionati. E’ questo il risultato di una elaborazione dell’Ufficio Studi della Cgia di Mestre, focalizzata sulla principale imposta pagata dai contribuenti italiani allo Stato italiano. Imposta versata solo dalle persone fisiche (lavoratori dipendenti, pensionati e lavoratori autonomi), che, come risulta dalle dichiarazioni dei ...

Fisco : Cgia - 73 mld carico imposte su 42 - 8 mln auto : Ammonta a 73 miliardi di euro il carico fiscale che 'incombe' sui 42,8 milioni di autoveicoli , compresi autobus e camion, presenti nel nostro Paese. Una cifra che, per la Cgia, relega gli ...

Cgia - fino al 2 giugno tasse Poi liberi dal Fisco : Il 2 giugno saremo liberi dalle tasse e inizieremo a guadagnare per noi stessi. Secondo i calcoli della Cgia di Mestre il Tax free day coinciderà con la Festa della Repubblica. Infatti entro quella data i contribuenti avranno già versato quanto dovuto nelle casse dello Stato. Stiamo parlando di Irpef, accise, Imu, Tasi, Iva, Tari, addizionali varie, Irap, Ires e altri obblighi fiscali. Il prossimo 2 giugno sarà dunque il giorno della ...

Fisco : Cgia - 5 mesi lavoro solo per tasse : ANSA, - VENEZIA, 10 FEB - Saranno necessari 5 mesi di lavoro al contribuente italiano, anche nel 2018, prima di 'pagare' tutte le tasse dell'anno, Irpef, Imu, Tasi, accise, Iva, Tari e quant'altro. ...

Fisco - Cgia : "Lavoriamo 5 mesi l'anno per pagare le tasse" : Nel 2016 la pressione fiscale è stata del 42,1%, e anche se nel 2017 dovrebbe registrare un calo dello 0.5% , solo con il governo Berlusconi del 2005 l'Italia ha avuto un "tax freedom day" più precoce

Fisco : Cgia - lavoriamo 5 mesi per pagare tasse - il 2/6 ‘tax freedom day’ : Roma, 10 feb. (AdnKronos) – Oltre a commemorare la Festa della Repubblica, il prossimo 2 giugno gli italiani celebreranno anche il tanto sospirato ‘tax freedom day”. In altre parole, dopo 5 mesi dall’inizio del 2018 (pari a 152 giorni lavorativi), il contribuente medio italiano avrà assolto tutti gli obblighi fiscali dell’anno (Irpef, accise, Imu, Tasi, Iva, Tari, addizionali varie, Irap, Ires, etc.) e dal 2 giugno ...

(AdnKronos) – Sebbene sia in calo dal 2013, negli ultimi 25 anni il 'tax freedom day" più 'precoce" si è verificato nel 2005. In quell'occasione, con il Governo Berlusconi II, la pressione fiscale si attestò al 39,1 per cento e ai contribuenti italiani bastò raggiungere il 24 maggio (143 giorni lavorativi) per scrollarsi di dosso il giogo fiscale.

(AdnKronos) – Nel 2016 (ultimo anno in cui è possibile effettuare una comparazione con i paesi Ue) i contribuenti italiani hanno lavorato per il Fisco fino al 2 giugno (154 giorni lavorativi), vale a dire 4 giorni in più rispetto alla media registrata nei Paesi dell'area euro e 9 se, invece, il confronto è realizzato con la media dei 28 Paesi che compongono l'Unione europea.

Fisco - Cgia : levasione di imprese e partite Iva vale 93 miliardi. Lombardia virtuosa : Lo sostiene la Cgia di Mestre, secondo la quale l'incidenza dell'evasione attribuibile alle aziende sul totale del valore aggiunto prodotto dall'economia non osservata (207,5 miliardi) è pari al 44,9%...

